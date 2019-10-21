Иран разработал четвертый этап сокращения ядерных обязательств

Тегеран готовится к тому, чтобы сделать новый шаг по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Мы готовимся к четвертому шагу по сокращению обязательств по ядерной сделке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Press TV.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, а Тегеран отказался от ряда обязательств по сделке.

В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.