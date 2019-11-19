США восстановили санкции против ядерного объекта Ирана в Фордо

Соединенные Штаты с 15 декабря восстанавливают односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент [Ирана Хасан] Роухани недавно объявил, что Иран начинает деятельность по обогащению урана на объекте в Фордо. В связи с этим США с 15 декабря 2019 года отменяют исключения из санкций, касающиеся ядерного объекта в Фордо», – приводит слова главы Госдепартамента США ТАСС.

Помпео назвал Иран «крупнейшим в мире государством – спонсором терроризма», выразив мнение, что «надлежащий объем обогащенного урана» для Тегерана равен нулю.

«Изначально Иран построил объект в Фордо как укрепленный подземный бункер для проведения секретных работ по обогащению урана. У Ирана нет никаких законных оснований возобновлять обогащение урана на этом прежде секретном объекте, – заявил шеф американской дипломатии, призвав Тегеран немедленно прекратить эту деятельность.

Помпео также заявил, что Соединенные Штаты «внимательно следят за продолжающимися протестами в Иране» и «глубоко обеспокоены сообщениями о нескольких погибших». Он назвал «единственным жизнеспособным путем продвижения вперед всесторонние переговоры, которые в полном объеме затрагивают весь спектр угроз со стороны Ирана». Последние действия Тегерана, по мнению госсекретаря, «только углубляют его политическую и экономическую международную изоляцию».

Напомним, в начале ноября Иран объявил о начале обогащения урана на объекте в Фордо.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД