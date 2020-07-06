Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране

Израиль привел в действие взрывное устройство на ядерном объекте в иранском Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг, передает РИА «Новости».

Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку.

Газета отмечает, что не может проверить и подтвердить информацию о причастности Израиля к разрушению ядерного объекта. Официальные лица Израиля не дали газете четких комментариев, но подчеркнули «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

New York Times со ссылкой на источник в разведке на Ближнем Востоке предполагает, что причиной инцидента стал взрыв из-за установленного внутри комплекса взрывного устройства. По его словам, в результате взрыва была разрушена большая часть наземных помещений, где расположены новые центрифуги. При этом издание допускает, что происшествие могло быть и результатом промышленной аварии.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщало, что пожар произошел на заводе по производству центрифуг. Его причиной могла стать диверсия.

Напомним, 1 июля США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД