Болтон счел оправданным убийство иранского ученого-ядерщика В США «Моссад» обвинили в попытке сорвать диалог Байдена с Ираном 29 ноября 2020, 01:56

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За убийством в Тегеране иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, вероятно, стоит Израиль, который хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном, пишут американские СМИ. Как пишет New York Times со ссылкой на «сотрудников разведывательных служб», «осталось мало сомнений, что за убийством стоит Израиль». По версии NYT, «есть все признаки того, что это была тщательно выверенная по времени операция израильской разведки «Моссад», причем «израильская сторона ничего не сделала, чтобы опровергнуть это». NYT напоминает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху называл Фахризаде «врагом народа номер один», передает ТАСС. New York Times полагает, что убийство Фахризаде, скорее всего, помешает «амбициям» Тегерана «в военной сфере», но «настоящая цель» атаки может заключаться в том, чтобы «помешать избранному президенту возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном». Как сообщает NYT, «одно американское официальное лицо и два сотрудника разведки сказали, что за покушением на ученого стоит Израиль». Экс-сотрудник Госдепа Марк Фитцпатрик заявил: «Цель убийства Фахризаде состояла не в том, чтобы подорвать военный потенциал Ирана, а в том, чтобы помешать дипломатии». Как пишет NYT, если Иран «отомстит», у нынешнего главы американского государства Дональда Трампа будет «повод для ответного удара». В итоге «Байден унаследует более серьезные проблемы, чем крах дипломатического документа пятилетней давности». Washington Post пишет, что убийство продемонстрировало «очевидные упущения в сфере безопасности и разведки (Ирана), а также поставило под угрозу ситуацию в регионе в целом менее чем за два месяца до того, как избранный президент США Джозеф Байден вступит в должность и добьется возможной перезагрузки отношений с Ираном». Случившееся «усилило напряженность в регионе на фоне опасений, что конфронтация между Ираном и США или Израилем может вспыхнуть до того, как Байден вступит в должность». Трамп в Twitter разместил несколько записей других пользователей соцсети об убийстве Фахризаде. В одном из этих сообщений, опубликованных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждается, что иранский ученый в течение многих лет был целью израильской разведки «Моссад». Мельман заявил Washington Post, что не удивится, если обнаружится, что убийство было организовано Израилем, однако он сам не обладает подтверждениями от еврейского правительства данного предположения. При этом он заявил, что для подготовки такого убийства обычно требуются месяцы. Израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, являющийся близким соратником Нетаньяху по партии «Ликуд», заявил израильскому каналу N12, что «понятия не имеет» о том, кто стоит за убийством Фахризаде. Государственное израильское радио «Кан» сообщает, что ряд израильских дипломатических миссий по всему миру был переведен на «режим повышенной готовности». Напомним, в Иране попал в засаду и был обстрелян кортеж «отца» иранской ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД