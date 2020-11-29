Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля, ообщили иранские СМИ.

Ученый ехал со своей супругой в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин охраны. Двигавшаяся впереди машина оторвалась, чтобы проверить обстановку. В этот момент, услышав звуки пуль и перепутав их со звуками неисправного двигателя, Фахризаде вышел из машины. После чего его застрелили, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Две пули попали ученому в бок, одна в спину, задев спиной мозг. Фахризаде своим телом закрыл телохранитель, в которого также попало несколько пуль, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что автомобиль Nissan, из которого был открыт огонь по физику, стоял примерно в 150 метрах. После покушения машина была взорвана, самих организаторов убийства на месте не было. Уточняется, что Фахризаде получил четыре пули, еще несколько попало в его телохранителя. Водителя Nissan удалось установить: как оказалось, он покинул Иран за месяц до покушения.

Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивный ударом», который «полностью оправдан».