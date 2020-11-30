Москва осудила убийство иранского физика-ядерщика

Москва решительно осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, нацеленное на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в Иране, сообщила Департамент информации и печати МИД России.

«Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива – неизменный приоритет России. На его реализацию нацелены усилия российской стороны и инициативы в рамках ООН, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона, добавили в МИД.

«Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности», – заявили в дипведомстве.

Ранее секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что иранские власти прогнозировали возможное покушение на физика-ядерщика.

27 ноября СМИ сообщили о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. От полученных ранений он скончался в больнице. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан». Кроме того, СМИ сообщили, что для убийства иранского физика-ядерщика использовалось оружие израильского происхождения.