Иранские спецслужбы прогнозировали покушение на физика-ядерщика

Иранские власти прогнозировали возможное покушение на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

«В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось», – сказал Шамхани, передает ТАСС со ссылкой на корпорацию ИРИБ.

Секретарь Совета подчеркнул, что силы безопасности Ирана прогнозировали возможность покушения на Фахризаде «именно в том месте, где это случилось».

Ранее СМИ сообщили, что для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде использовалось оружие израильского происхождения.

27 ноября СМИ сообщили о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. От полученных ранений Фахризаде скончался в больнице. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан».