В Иране заявили об израильском происхождении оружия, которым был убит физик-ядерщик

Для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде использовалось оружие израильского происхождения, сообщили СМИ.

«Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля», – сообщил телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

Между тем министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что убийство иранского ученого-ядерщика не останется без ответа. По его словам, целью убийства был подрыв сплоченности иранского общества, передает ТАСС.

«Ни одно преступление, ни одно убийство, ни одна глупость по отношению к нашему народу не останется без ответа», – сказал он во время церемонии прощания с погибшим.

27 ноября СМИ сообщили о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. От полученных ранений Фахризаде скончался в больнице. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан».