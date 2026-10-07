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    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 06:03 • Новости дня

    Артиллеристы группировки «Север» уничтожили САУ «Богдана» и 64 бойца ВСУ

    Группировка «Север» за ночь уничтожила САУ «Богдана» и 64 солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские артиллеристы группировки войск «Север» за прошедшую ночь уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 64 военнослужащих в Харьковской и Сумской областях.

    Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за минувшую ночь ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», а также 64 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, российские силы поразили опорный пункт противника и 10 пунктов управления беспилотниками, передает РИА «Новости».

    В ходе боевых действий военные также уничтожили девять автомобилей высокой проходимости украинских войск.

    Отмечается, что во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем артиллеристы за ночь выполнили свыше 200 огневых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская артиллерия обрушила шквал огня на «Волчанский котел». В группировке «Север» создали систему слежения за дронами противника.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    6 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Голубково в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Дибровы, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Благодатовки, Изюма, Червоного Оскола Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Белозерского, Марьевки, Роганского, Святогоровки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение прошедших суток были освобождены 52 здания, уничтоженыдо 20 украинских военнослужащих.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за этот период составили свыше 535 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска зачистили от противника запорожскую Самойловку.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

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    6 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    При налете БПЛА ВСУ на Подмосковье погиб человек

    Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    Воробьев сообщил в MAX о массированной атаке украинских дронов на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили 185 аппаратов в 16 муниципалитетах.

    В городском округе Истра повреждения получили десять частных домов в населенных пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа зафиксированы повреждения фасада и остекления жилого здания.

    В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся частный дом, еще одно строение разрушено в Барыбино. На местах происшествий работают спасатели. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.

    В Покровском мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. В Истре в больницу доставили двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них требуется операция. Трем пострадавшим в деревне Ляхово оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

    «К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина», – заявил Андрей Воробьев, выразив соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий налета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. В результате падения дронов в регионе пострадал 61 мирный житель. На фоне этих событий губернатор Андрей Воробьев заявил о приоритетном внимании властей к защите критически важной инфраструктуры.

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    6 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по Северному мосту в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, сообщило министерство, передает ТАСС.

    Объект обеспечивал переброску украинских войск и логистику при поставке военных грузов.

    Ранее очевидцы распространили в сети многочисленные кадры с результатами этого поражения. Украинские власти официально заявляли о разрушении дорожного полотна моста и существенном повреждении проложенной там тепломагистрали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве.

    Американские СМИ назвали катастрофой перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов.

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    6 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    ВКС разбомбили пункт дислокации бригады ВСУ в донецкой Святогоровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации бригады ВСУ в Святогоровке Донецкой народной республики, сообщило Минобороны России.

    Российская авиация нанесла точный удар по пункту временного размещения подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, передает РИА «Новости».

    Цель находилась в населенном пункте Святогоровка Донецкой народной республики.

    Местоположение противника удалось установить благодаря успешным разведывательным мероприятиям ВС РФ. После получения точных координат по объекту отработала боевая авиация.

    «По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено уничтожение цели», – заявили в Министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения в Херсоне.

    Вооруженные силы России нанесли удары тяжелыми фугасными бомбами по местам скопления украинских военных в ДНР и Харьковской области.

    Воздушно-космические силы поразили пункты дислокации морской пехоты ВСУ в трех регионах.

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    6 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Российские бойцы начали уничтожать позиции ВСУ за пять минут

    Дроны на оптоволокне позволили ВС России уничтожать позиции ВСУ за пять минут

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Позиции ВСУ в Харьковской области ВС РФ уничтожаются в течение пяти минут после их обнаружения с использованием дронов на оптоволоконном управлении, что гарантирует точное поражение целей, сообщил оператор ударных БПЛА подразделений беспилотных систем (БПС) 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» с позывным Кеша.

    Военнослужащие российской армии научились поражать позиции противника в Харьковской области всего за пять минут после их обнаружения, передает ТАСС. Оператор ударных дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с позывным Кеша пояснил, что такая скорость достигается благодаря использованию беспилотников на оптоволоконном управлении.

    «Летаем над лесопосадками, дорогами, домами и любыми укрытиями ВСУ в Харьковской области. Исследуем, есть ли там противник. Как только мы обнаруживаем его, в течение пяти минут туда летит «оптоволокно», – рассказал боец.

    По словам военнослужащего, пока дрон летит к цели, артиллерия также отрабатывает по выявленным позициям с высокой точностью. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и ликвидировать формирования украинских сил в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Операторы беспилотников поразили пункты управления и укрытия противника на этом направлении. Российские расчеты БПЛА научились эффективно уничтожать вражескую артиллерию парными ударами.

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    6 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    МИД обвинил Запад в замалчивании ущерба Черному морю от атак Украины

    Дипломат Кононученко заявил об ущербе Черному морю от атак Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад молчит об ущербе природе региона Черного моря от атак Киева на суда, так как приемлет любые методы против России, рассказал посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам климата Сергей Кононученко.

    Западные государства игнорируют экологические последствия украинских ударов по судам в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

    Спецпредставитель главы МИД по вопросам климата Сергей Кононученко объяснил подобную позицию тем, что противники России готовы использовать любые средства для достижения своих целей.

    «Молчание западных стран вполне закономерно. По их мнению, в борьбе с Россией все меры хороши», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что западные страны не задумываются о сохранении экосистем Черного моря.

    По словам Кононученко, в попытках нанести России стратегическое поражение Запад руководствуется принципом двойных стандартов. Дипломат отметил, что в данном случае работает подход, при котором собственные действия оправдываются, а аналогичные шаги других осуждаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об игнорировании западными странами экологического ущерба от атак ВСУ.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров возложил на Киев полную ответственность за урон коммерческим судам в Черном море.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве деструктивные действия украинской стороны в этой акватории.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    6 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки

    «Новости. Live» сообщило о возобновлении заторов у мостов через Днепр.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большие пробки снова возникают на автомобильных дорогах, ведущих к киевским мостам через Днепр, сообщило украинское издание «Новости. Live».

    Значительные заторы вновь образовались на автомобильных дорогах, ведущих к мостам через Днепр в украинской столице, передает ТАСС.

    О транспортном коллапсе сообщило местное издание «Новости. Live», опубликовав подтверждающие видеокадры в своем телеграм-канале. Причины возникновения пробок в публикации не уточняются.

    Накануне о схожих проблемах с движением на столичных трассах информировало издание «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник повредил опору Северного моста в Киеве.

    Из-за новых ударов на переправе начался сильный пожар.

    Городская военная администрация созвала срочное заседание Совета обороны из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

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    6 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Четыре самолета из Турции развернулись на пути в Москву

    Четыре летевших из Турции самолета вернулись из-за ограничений во Внуково

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре самолета, летевших в Москву из Турции, развернулись в пути и вернулись из-за ограничений, действовавших в столичном аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Четыре пассажирских лайнера, следовавших из Турции в Москву, развернулись и направились обратно из-за ограничений в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    «Четыре самолета, летевших из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума в московский аэропорт Внуково, развернулись в пути и вернулись из-за действовавших ограничений», – сказал собеседник агентства.

    Разворот был совершен, когда самолеты находились в воздушном пространстве Литвы и Польши. Еще один борт, следовавший из Стамбула во Внуково, благополучно совершил посадку в Петербурге. Информация подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Московская авиагавань перешла на особый режим работы из-за временных лимитов на использование воздушного пространства.

    Росавиация предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании вылетов для обеспечения безопасности полетов.

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    6 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Обобравший погибших солдат командир ВСУ оказался наркоманом

    Снимавший деньги убитых солдат командир полка ВСУ оказался наркоманом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры раскрыли информацию о преступлениях командира ВСУ, передает РИА «Новости». Выяснилось, что офицер регулярно скрывал реальные потери среди личного состава и незаконно присваивал деньги мертвых военнослужащих.

    «В состав десятого армейского корпуса ВСУ входит 430-й отдельный полк беспилотных систем. Полком он стал в этом году, ранее был батальоном. Командует им матерый нацист Евгений Ткаченко с позывным Джексон. Причем подчиненные отмечают его пристрастие к алкоголю и наркотику метамфетамину», – рассказал собеседник агентства.

    До начала спецоперации на Украине этот военный проходил службу в рядах национальной гвардии. Однако в 2018 году его уволили из-за серьезных проблем с запрещенными веществами. По словам источника, повальное пьянство среди командиров среднего звена является распространенной проблемой, которая передается вниз по иерархии.

    Летом представители силовых ведомств уже сообщали о финансовых махинациях этого офицера. Тогда он пытался обналичить средства с карт своих подчиненных, чтобы утаить факт уничтожения нескольких расчетов в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 430-го полка ВСУ Евгений Ткаченко распорядился снять все деньги с банковских карт погибшего личного состава. Украинское командование отправляет в штурмовые отряды недовольных пьянством офицеров солдат. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила о массовом зачислении наркозависимых граждан в ряды армии.

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    6 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами и дронами для ВСУ в ДНР

    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами для ВСУ в Дружковке в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Дружковке в Донецкой народной республике российские операторы БПЛА уничтожили шведский грузовик Volvo, перевозивший дроны и боеприпасы для украинских войск, сообщил заместитель командира группы операторов БПЛА Южной группировки войск с позывным «Алтай».

    «Из недавнего был сожжен грузовик Volvo, который им Швеция недавно поставила. Я считаю, сжечь грузовик, который идет снабжать дружковский гарнизон противника дронами и боеприпасами, – это приоритетная жирная цель», – рассказал военный РИА «Новости».

    По его словам, украинские военные оснащают технику дополнительной защитой от российских кумулятивных дронов, что не позволяет маскировать ее под гражданскую. «Алтай» отметил, что российские военные также уничтожают нестандартные транспортные средства, используемые для военных задач.

    Источник добавил, что среднесуточный расход ударных дронов на один расчет составляет около 20 единиц. По его словам, суммарное количество используемых беспилотников достигает астрономических значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    В конце сентября российские войска поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    В августе военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке.

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