Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 300 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 300 человек.
Штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке авиации и расчетов ударных беспилотников продолжили наступление в глубину Сумской области, где ВСУ доукомплектовывают механизированные части новобранцами, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Часть новобранцев ВСУ, подготовленных на полигонах Сумской области Украины как артиллеристы, была направлена в пехоту из-за острого дефицита личного состава на украинских позициях.
Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, Бояро-Лежачей, Стецковки, Осоевки и Турьи; в Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись в районе Кияницы примерно на 300 метров, а в Шосткинском районе – в районе населенного пункта Коренек.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают уничтожение окруженных сил ВСУ на северо-востоке области, ВСУ пытаются прорвать внешнее кольцо окружения. Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по целям ВСУ у населенных пунктов Великий Бурлук, Хатнее, Революционное, Кирилловка, Первомайское, Рубежное, Хотомля и Подсреднее; на Липцовском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают продвижение в районе Токаревки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 300 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и расчеты беспилотников «Герань» нанесли удар по цехам сборки и хранения украинских дронов в Черниговской области.