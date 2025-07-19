Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Названы причины назначения Умерова главным переговорщиком с Россией
Политолог Копатько объяснил назначение Умерова лояльностью к Зеленскому
Рустем Умеров был назначен главой украинской делегации на переговорах с Россией благодаря безоговорочной лояльности к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и отсутствию самостоятельности в принятии решений, заявил политолог Евгений Копатько.
Копатько считает, что причиной назначения Рустема Умерова главным переговорщиком с Россией стала его полная лояльность украинскому президенту Владимиру Зеленскому и управляемость, передает Lenta.ru.
Политолог отметил, что нежелание Умерова принимать самостоятельные решения также стало главным фактором его назначения.
По словам Копатько, Умеров также обладает полезными связями с государствами Ближнего Востока и странами Запада, однако именно преданность Зеленскому сыграла ключевую роль, поскольку окружение главы киевского режима и он сам «не хотят видеть никаких сюрпризов».
Бывший министр обороны Украины оценивается в офисе президента как полностью контролируемый фигурант, что позволяет обеспечить предсказуемость действий украинской делегации на переговорах.
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.
Позже Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле.
В России восприняли эти заявления положительно, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом».
Эксперты объяснили желание Зеленского активизировать переговоры с Россией.