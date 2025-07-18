Кремль выступил за добавление динамики переговорам с Украиной

Песков заявил, что Кремль выступает за добавление динамики переговорам с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия поддерживает идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной, передает РИА «Новости».

Он отметил, что власти России считают это позитивным сигналом о желании Украины прибавить динамики в переговорный процесс, и полностью согласны с необходимостью активизации переговоров.

Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле. По итогам встреч состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих киевскому режиму, а также обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, несмотря на неоднократные заявления о готовности со стороны Турции и России.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым вопрос ускорения стамбульских переговоров с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.