Путин объяснил появление нового учебника по истории

Tекст: Валерия Городецкая

«Их было 60 с лишним версий, 65 <…> Во многих учебниках все что угодно было, в том числе активно описывалось значение открытия второго фронта, только не было ничего сказано или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Это разве нормально?» – сказал Путин.

«Нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает этот учебник, потому что, как известно, сегодня ребенок – завтра гражданин. Это чрезвычайно важно. Поэтому учебник был нужен», – пояснил он. «Все эти учебники должны соответствовать истине и не обслуживать чьи-то интересы», – подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что критика в адрес единого учебника истории является нормальным явлением, научное и педагогическое сообщество ведет работу над этим.

Отвечая на вопрос о своем отношении к юбилейным датам, таким как 10-летие присоединения Крыма к России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Путин отметил, что они имеют огромное морально-нравственное значение для всего народа России и народов бывшего Советского Союза.

«Почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение. У меня, например, на Пискаревском кладбище в Петербурге в братской могиле мой старший брат лежит, которого я не видел никогда, конечно, потому что родился гораздо позже. Тем не менее это имеет значение для меня в личном плане», – поделился российский лидер.

Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.