В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Гашек раскритиковал НХЛ за допуск россиян к матчам
Легендарный чешский голкипер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек повторно раскритиковал в соцсети руководство НХЛ за допуск российских хоккеистов к играм.
Он назвал допуск россиян полным провалом НХЛ, которая позволила гражданам России «таким образом рекламировать военные действия», передает РБК.
«НХЛ несет ответственность за потерянные жизни украинцев и россиян и должна за это заплатить», – написал Гашек.
Ранее Гашек уже высказывался против выступления спортсменов из России на Олимпиаде в Париже.