Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.4 комментария
IIHF решила рассмотреть жалобу Гашека на слова Медведева
Международная федерация хоккея намерена рассмотреть жалобу Доминика Гашека по поводу высказываний Дмитрия Медведева на своем ближайшем заседании.
Совет Международной федерации хоккея проведет обсуждение обращения олимпийского чемпиона Доминика Гашека, сообщает ТАСС. Президент организации Люк Тардиф подтвердил, что вопрос включен в повестку ближайшего совета, однако точная дата заседания пока не определена.
Гашек ранее заявил, что направил два официальных письма – руководству Международного олимпийского комитета и IIHF. В своих обращениях он утверждает, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством. Поводом стало сообщение в Telegram-канале Медведева после достижения Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
В публикации Медведева содержался саркастический комментарий по поводу предполагаемой реакции Гашека, известного антироссийскими заявлениями и критикой участия российских игроков в матчах НХЛ. Медведев отметил, что теперь стоит ждать суицида чешского хоккеиста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.