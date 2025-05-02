IIHF решила рассмотреть жалобу Гашека на слова Медведева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет Международной федерации хоккея проведет обсуждение обращения олимпийского чемпиона Доминика Гашека, сообщает ТАСС. Президент организации Люк Тардиф подтвердил, что вопрос включен в повестку ближайшего совета, однако точная дата заседания пока не определена.

Гашек ранее заявил, что направил два официальных письма – руководству Международного олимпийского комитета и IIHF. В своих обращениях он утверждает, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством. Поводом стало сообщение в Telegram-канале Медведева после достижения Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В публикации Медведева содержался саркастический комментарий по поводу предполагаемой реакции Гашека, известного антироссийскими заявлениями и критикой участия российских игроков в матчах НХЛ. Медведев отметил, что теперь стоит ждать суицида чешского хоккеиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.