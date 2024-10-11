В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.3 комментария
Лукьянов: Нобелевский комитет включился в дискуссию о ядерном оружии
Нобелевский комитет включился в дискуссию о ядерном оружии, о чем свидетельствует присуждение Нобелевской премии мира японской организации, которая представляет выживших в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и борется против ядерного оружия, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов обратил внимние на то, что глава Нобелевского комитета, объявляя о награждении, подчеркнул абсолютную недопустимость применения ядерного оружия, отметив его аморальный характер и призвал не забывать, «что такое ядерное оружие и насколько оно разрушительно».
«Речь главы комитета была длиннее и подробнее, чем обычно. Можно сказать, что кампания по возвращению ядерной темы в международную политику, оказалась весьма эффективной», – отметил Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Ранее Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Между тем, на ежегодной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы высокопоставленные японские политики не упомянули Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.
Также сообщалось, что правительства Японии и США договорились подготовить совместный документ, закрепляющий обязательство американской стороны защищать Японию от внешнего агрессора с возможным применением ядерного оружия.