    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 17:00 • В мире

    Ударами по России киевский режим разозлил Латвию

    Ударами по России киевский режим разозлил Латвию
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Никита Демьянов

    Население Латвии охвачено страхом: украинские беспилотники впервые не просто упали на территории этой страны, но попали прямо по нефтебазе. Как военные Латвии оправдываются за произошедшее, почему, по мнению экспертов, латвийские власти в данной ситуации напоминают «заполошную курицу» – и что это означает для отношений между киевским режимом и его союзниками в Прибалтике?

    Утром в четверг 7 мая в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Один из них свалился на нефтебазу в городе Резекне (в 40 км от границы с Россией), прямехонько на нефтяной резервуар, оказавшийся в тот момент пустым. Место падения второго беспилотника до сих пор еще ищут. Жители Резекне ночью слышали гул моторов и взрывы и видели вспышки света. Из-за этого происшествия в Резекне отменили занятия в школах, а в соседних Балвском и Лудзенском краях обучение перевели на дистанционный режим.

    Наутро в информационном пространстве страны разразилась настоящая буря. В первой половине дня преобладала версия, что дроны прилетели из России. Но позже министр обороны Андрис Спрудс нашел в себе силы признать: «Существует версия, что это дроны, которые были направлены на цели в России со стороны Украины». Столь неуверенная формулировка – подстраховка, чтобы местные националисты не назвали министра российским агентом.

    У многих жителей Латвии эти слова вызвали возмущение. «Украину ругать нельзя. Украина безгрешна. Украинцы могут взрывать газопроводы в Европе. Могут запускать дроны через территорию стран Евросоюза. Им все сходит с рук. Украинские дроны сбивать нельзя, потому что это хорошие, правильные дроны... Найдется в Латвии хоть одна партия, которая скажет: хватит поддерживать Украину, руководству которой наплевать на безопасность наших жителей?», – говорит оппозиционный активист Владимир Линдерман.

    Правительство провело срочное совещание. Впрочем, по его итогам премьер-министр Эвика Силиня опять-таки заявила, что винить Украину не следует: «Нужно помнить, кто агрессор – это Россия. Мы хорошо понимаем, что этот случай попытаются использовать, чтобы испортить наши отношения с Украиной. Но этого не произойдет, Латвия навсегда останется на стороне Украины».

    Под этим сообщением в соцсетях тут же появился целый ряд негодующих комментариев жителей Латвии: «Посмотрите, как Латвия все время дарит Украине свои ресурсы, а в Латвии взрываются украинские дроны». Латвийцы не исключают, что очередной налет укро-дронов обернется уже реальными человеческими жертвами. «Это не первый и не последний подобный случай. Ну что же, ждем первых жертв… Думаю ждать, не долго. Ну да, нам скажут, что просто не надо ходить там, где летают беспилотники».

    Латвийский общественный деятель Ольга Петкевич потребовала от властей ответа на два вопроса, которые больше всего сейчас волнуют жителей этого региона: «Чьи это были дроны? Я весь день наблюдала, как политическое и военное руководство Латвии тщательно избегают ответа на этот вопрос.. Какого же черта эти дроны свободно летают в небе Латвии?». Петкевич с иронией добавляет, что,

    по мнению латвийских властей, раз эти дроны украинские – значит, они «добрые» и начинены «дружественной» взрывчаткой.

    «Браво – вы действительно защитили Латвию с первого сантиметра: мы очень почувствовали вашу заботу и боеготовность», пишет Петкевич. Эта реплика – явная ирония в адрес министра обороны Андриса Спрудса, не так давно пафосно пообещавшего «защищать Латвию с первого же сантиметра ее территории».

    Многие в издевательском контексте вспомнили прошлогодние слова Спрудса от том, что Латвия строит на границе «антидроновую стену», оказавшуюся в итоге не более чем фантазией. «Мне нравится, как они говорят: дроны упали. Нормально так «упали» – на объект стратегического значения в 400 м от жилого квартала города, то есть в городской черте. Конечно, нам повезло, что мы нищие, и цистерны не были заполнены. А так прозвучало гордо: нефтебаза. У нас прям столько нефтехранилищ в стране, буквально, на каждом шагу, и попадание по пустым старым бочкам – это ли не чудо чудное, диво дивное! Похоже дроны еще и самонаводящиеся», – пишет жительница находящегося неподалеку от Резекне Даугавпилса Елена Евсеева.

    Некоторые чиновники начали рассказывать, что якобы военные специально не стали сбивать беспилотники, чтобы от их падения не пострадали мирные жители. Но такие рассказы лишь усилили возмущение. «Иными словами, если сбить, то они могут упасть на город – и придется отвечать, если кто-то пострадает. А так сами упали на город, и никто не виноват. Все логично», – иронизирует местный блогер Алексей Гуленко.

    В итоге

    латвийские венные вынуждены были признать, что они попросту проморгали пролет украинских БПЛА.

    Глава Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Каспарс Пуданс заявил, что имевшиеся в их распоряжении технические средства не сумели вовремя зафиксировать угрозу. «Объект потерпел крушение прежде, чем мы вообще успели что-либо предпринять» – сообщил генерал (НВС) Эгил Лещинскис. А бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс допустил, что разбившийся в Резекне дрон «по ошибке» мог принять нефтебазу на улице Комунала за цель – поэтому он ее и атаковал.

    Экс-глава НВС Юрис Маклаковс напомнил, что боевые действия на Украине тянутся уже пятый год, и о роли беспилотников говорится несколько лет. Все это время латвийское Минобороны утверждало, будто Латвия является «великой державой дронов». «Публично доступная информация свидетельствует, что в четверг в воздушное пространство Латвии залетели три дрона. Но что будет и как мы будем действовать, если залетят десять дронов? Не говоря уже о нескольких десятках или сотне дронов», – риторически заметил Маклаковс.

    Оппозиция потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, как не справившегося со своими обязанностями. И Спрудс против такой постановки вопроса не возражает. «Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции и буду уважать также решение Сейма в этой ситуации», – покаянно сказал министр.

    Латвийский политический обозреватель Данута Дембовская отмечает, что во всей этой истории с упавшими беспилотниками латвийская власть напоминает «заполошную курицу, которая мечется по скотному двору, не имея ясной траектории движения». Но виноватой за происходящее официальная Рига называет Россию. В латвийский МИД был вызван представитель российского посольства, которому вручили ноту. Дипломату указали, что «РФ, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе». Латвийская сторона заявила, что  «дроны в воздушное пространство Латвии влетели именно со стороны России».

    Многие жители Латвии сочли факт подачи этой ноты чистейшим издевательством – в первую очередь, над собственным населением. Журналист Алексей Стетюха задается вопросом – а если кто-то из украинских беженцев кого-нибудь в Латвии убьет или изнасилует, то виноватой снова объявят Россию? «Может быть все-таки стоит какую-нибудь, хоть символическую ноту Украине предъявить, а?» – интересуется Стетюха.

    Калининградский политолог Александр Носович находит иронией судьбы тот факт, что

    киевский режим бьет по России, а попадает в критическую инфраструктуру Латвии. «Причем бьет дронами, детали для которых в составе «коалиции дронов» для ВСУ та же Латвия и клепала», – напоминает политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    По мнению Носовича, не стоит зацикливаться на антироссийских заявлениях властей Латвии – они вынуждены их делать, чтобы не дискредитировать в глазах избирателя свою политику полной поддержки Киева. На самом же деле официальная Рига охвачена растерянностью и злостью на своего украинского «партнера», который так ее подставляет – в глазах и собственного населения, и Москвы.

    Более того, политолог не исключает, что речь идет не о случайном падении, а о намеренной атаке киевского режима по его прибалтийским союзникам.

    «В последние дни риторика по Украине из Прибалтики стала прямо-таки резкой. В Таллине заявили, что никому не позволено нарушать воздушное пространство Эстонии. В поддавки с Зеленским по-прежнему играть отказываются – МИД Латвии пресек разговоры о «российском вторжении», заявив, что беспилотники были скорее всего украинскими. С учетом отмороженности режима Зеленского и упорного нежелания прибалтов и прочих восточно-европейцев напрямую воевать на его войне я бы не исключал версию мести. И на месте литовцев я бы сейчас развертывал ПВО над Игналинской АЭС», – резюмирует Александр Носович.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации