Ударами по России киевский режим разозлил Латвию

Tекст: Никита Демьянов

Утром в четверг 7 мая в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Один из них свалился на нефтебазу в городе Резекне (в 40 км от границы с Россией), прямехонько на нефтяной резервуар, оказавшийся в тот момент пустым. Место падения второго беспилотника до сих пор еще ищут. Жители Резекне ночью слышали гул моторов и взрывы и видели вспышки света. Из-за этого происшествия в Резекне отменили занятия в школах, а в соседних Балвском и Лудзенском краях обучение перевели на дистанционный режим.

Наутро в информационном пространстве страны разразилась настоящая буря. В первой половине дня преобладала версия, что дроны прилетели из России. Но позже министр обороны Андрис Спрудс нашел в себе силы признать: «Существует версия, что это дроны, которые были направлены на цели в России со стороны Украины». Столь неуверенная формулировка – подстраховка, чтобы местные националисты не назвали министра российским агентом.

У многих жителей Латвии эти слова вызвали возмущение. «Украину ругать нельзя. Украина безгрешна. Украинцы могут взрывать газопроводы в Европе. Могут запускать дроны через территорию стран Евросоюза. Им все сходит с рук. Украинские дроны сбивать нельзя, потому что это хорошие, правильные дроны... Найдется в Латвии хоть одна партия, которая скажет: хватит поддерживать Украину, руководству которой наплевать на безопасность наших жителей?», – говорит оппозиционный активист Владимир Линдерман.

Правительство провело срочное совещание. Впрочем, по его итогам премьер-министр Эвика Силиня опять-таки заявила, что винить Украину не следует: «Нужно помнить, кто агрессор – это Россия. Мы хорошо понимаем, что этот случай попытаются использовать, чтобы испортить наши отношения с Украиной. Но этого не произойдет, Латвия навсегда останется на стороне Украины».

Под этим сообщением в соцсетях тут же появился целый ряд негодующих комментариев жителей Латвии: «Посмотрите, как Латвия все время дарит Украине свои ресурсы, а в Латвии взрываются украинские дроны». Латвийцы не исключают, что очередной налет укро-дронов обернется уже реальными человеческими жертвами. «Это не первый и не последний подобный случай. Ну что же, ждем первых жертв… Думаю ждать, не долго. Ну да, нам скажут, что просто не надо ходить там, где летают беспилотники».

Латвийский общественный деятель Ольга Петкевич потребовала от властей ответа на два вопроса, которые больше всего сейчас волнуют жителей этого региона: «Чьи это были дроны? Я весь день наблюдала, как политическое и военное руководство Латвии тщательно избегают ответа на этот вопрос.. Какого же черта эти дроны свободно летают в небе Латвии?». Петкевич с иронией добавляет, что,

по мнению латвийских властей, раз эти дроны украинские – значит, они «добрые» и начинены «дружественной» взрывчаткой.

«Браво – вы действительно защитили Латвию с первого сантиметра: мы очень почувствовали вашу заботу и боеготовность», пишет Петкевич. Эта реплика – явная ирония в адрес министра обороны Андриса Спрудса, не так давно пафосно пообещавшего «защищать Латвию с первого же сантиметра ее территории».

Многие в издевательском контексте вспомнили прошлогодние слова Спрудса от том, что Латвия строит на границе «антидроновую стену», оказавшуюся в итоге не более чем фантазией. «Мне нравится, как они говорят: дроны упали. Нормально так «упали» – на объект стратегического значения в 400 м от жилого квартала города, то есть в городской черте. Конечно, нам повезло, что мы нищие, и цистерны не были заполнены. А так прозвучало гордо: нефтебаза. У нас прям столько нефтехранилищ в стране, буквально, на каждом шагу, и попадание по пустым старым бочкам – это ли не чудо чудное, диво дивное! Похоже дроны еще и самонаводящиеся», – пишет жительница находящегося неподалеку от Резекне Даугавпилса Елена Евсеева.

Некоторые чиновники начали рассказывать, что якобы военные специально не стали сбивать беспилотники, чтобы от их падения не пострадали мирные жители. Но такие рассказы лишь усилили возмущение. «Иными словами, если сбить, то они могут упасть на город – и придется отвечать, если кто-то пострадает. А так сами упали на город, и никто не виноват. Все логично», – иронизирует местный блогер Алексей Гуленко.

В итоге

латвийские венные вынуждены были признать, что они попросту проморгали пролет украинских БПЛА.

Глава Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Каспарс Пуданс заявил, что имевшиеся в их распоряжении технические средства не сумели вовремя зафиксировать угрозу. «Объект потерпел крушение прежде, чем мы вообще успели что-либо предпринять» – сообщил генерал (НВС) Эгил Лещинскис. А бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс допустил, что разбившийся в Резекне дрон «по ошибке» мог принять нефтебазу на улице Комунала за цель – поэтому он ее и атаковал.

Экс-глава НВС Юрис Маклаковс напомнил, что боевые действия на Украине тянутся уже пятый год, и о роли беспилотников говорится несколько лет. Все это время латвийское Минобороны утверждало, будто Латвия является «великой державой дронов». «Публично доступная информация свидетельствует, что в четверг в воздушное пространство Латвии залетели три дрона. Но что будет и как мы будем действовать, если залетят десять дронов? Не говоря уже о нескольких десятках или сотне дронов», – риторически заметил Маклаковс.

Оппозиция потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, как не справившегося со своими обязанностями. И Спрудс против такой постановки вопроса не возражает. «Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции и буду уважать также решение Сейма в этой ситуации», – покаянно сказал министр.

Латвийский политический обозреватель Данута Дембовская отмечает, что во всей этой истории с упавшими беспилотниками латвийская власть напоминает «заполошную курицу, которая мечется по скотному двору, не имея ясной траектории движения». Но виноватой за происходящее официальная Рига называет Россию. В латвийский МИД был вызван представитель российского посольства, которому вручили ноту. Дипломату указали, что «РФ, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе». Латвийская сторона заявила, что «дроны в воздушное пространство Латвии влетели именно со стороны России».

Многие жители Латвии сочли факт подачи этой ноты чистейшим издевательством – в первую очередь, над собственным населением. Журналист Алексей Стетюха задается вопросом – а если кто-то из украинских беженцев кого-нибудь в Латвии убьет или изнасилует, то виноватой снова объявят Россию? «Может быть все-таки стоит какую-нибудь, хоть символическую ноту Украине предъявить, а?» – интересуется Стетюха.

Калининградский политолог Александр Носович находит иронией судьбы тот факт, что

киевский режим бьет по России, а попадает в критическую инфраструктуру Латвии. «Причем бьет дронами, детали для которых в составе «коалиции дронов» для ВСУ та же Латвия и клепала», – напоминает политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По мнению Носовича, не стоит зацикливаться на антироссийских заявлениях властей Латвии – они вынуждены их делать, чтобы не дискредитировать в глазах избирателя свою политику полной поддержки Киева. На самом же деле официальная Рига охвачена растерянностью и злостью на своего украинского «партнера», который так ее подставляет – в глазах и собственного населения, и Москвы.

Более того, политолог не исключает, что речь идет не о случайном падении, а о намеренной атаке киевского режима по его прибалтийским союзникам.

«В последние дни риторика по Украине из Прибалтики стала прямо-таки резкой. В Таллине заявили, что никому не позволено нарушать воздушное пространство Эстонии. В поддавки с Зеленским по-прежнему играть отказываются – МИД Латвии пресек разговоры о «российском вторжении», заявив, что беспилотники были скорее всего украинскими. С учетом отмороженности режима Зеленского и упорного нежелания прибалтов и прочих восточно-европейцев напрямую воевать на его войне я бы не исключал версию мести. И на месте литовцев я бы сейчас развертывал ПВО над Игналинской АЭС», – резюмирует Александр Носович.