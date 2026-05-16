Оперштаб сообщил о повреждении десятков квартир в Белгороде
Более 70 квартир повреждены в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде в пятницу, сообщили в региональном оперштабе.
Более 70 квартир получили повреждения при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде, передает РИА «Новости». По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки разрушения зафиксированы в 29 населенных пунктах области. Один человек погиб, 18 получили ранения, включая ребенка.
«В Белгороде в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом ранены девять человек... В доме повреждены более 70 квартир», – говорится в сообщении оперштаба. Оценку состояния конструкций здания проведут эксперты. В городе также пострадали три многоквартирных дома, инфраструктурный объект, коммерческое оборудование и 19 автомобилей.
В Белгородском округе погиб мужчина в поселке Дубовое, еще один человек пострадал в селе Нечаевка. Из-за обнаружения неразорвавшихся боеприпасов принято решение о временном отселении жителей близлежащих домов. Повреждения выявлены в Борисовском, Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах.
Тяжелые ранения получил мужчина в Краснояружском округе, в Грайворонском пострадали двое мирных жителей и боец подразделения «Орлан». В Ракитянском округе ранены четыре человека. С августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде.
Позже количество пострадавших при этом взрыве увеличилось до девяти человек.
Днем ранее в результате серии ударов дронов по населенным пунктам области погиб один мирный житель.