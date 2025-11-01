МВД: Более 4,3 тыс. мигрантов выдворят после рейдов МВД в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Петровой, в ходе двух этапов операции удалось выявить 15,7 тыс. административных правонарушений, передает «Интерфакс».

За нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ было зафиксировано более 10 тыс. административных протоколов. За незаконную трудовую деятельность по статье 18.10 КоАП РФ – свыше 2,1 тыс. протоколов. Кроме того, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду по статье 18.15 КоАП РФ составлено более 1,6 тыс. административных протоколов.

Также возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых приходится на фиктивную постановку на учет (430 дел по статье 322.3 УК РФ) и подделку миграционных документов (235 дел по статье 327 УК РФ).

Полиция также возбудила 29 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и еще 24 – по иным преступлениям, совершенным иностранцами. Первый этап операции проходил с 16 по 25 июня, второй – с 13 по 22 октября.

В июне в МВД сообщили, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.