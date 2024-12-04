  • Новость часаТакер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым
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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня

    Такер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым

    Такер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим».

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    2 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»

    Дипломат Долгов: Помилование Хантера Байдена обличает систему власти США

    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Использование президентом правовой системы США ради удовлетворения собственных желаний многое говорит о современной Америке. Демократия в этой стране превратилась в рычаг реализации личных интересов политиков, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера.

    «Джо Байден в очередной раз совершил мелкий, не заслуживающий должности президента, поступок. Он прекрасно понимает, что вся его семья замешана в махинациях и серых схемах, поэтому и пытается обрубить любые пути для будущих расследований», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Однако данный шаг первого лица многое говорит о сформировавшейся в стране системы власти. Американская демократия давно живет по принципу: «перед законом все равны, но некоторые равнее». Правовая система США превратилась в поле для реализации личных амбиций и желаний», – отмечает он.

    «Вспомним, как до этого Демократическая партия использовала все доступные ей рычаги влияния на кампанию Дональда Трампа. Его обвиняли во всех грехах, и работали над этим ведущие СМИ страны. А многие судьи и юристы открыто поддерживали столь сомнительные с точки зрения закона процессы», – акцентирует собеседник.

    «В любом случае, времена изменились. Очевидно, что Байден уйдет со своего поста в статусе одного из наиболее слабых президентов США за всю историю этой страны. Собственно, помилование его сына Хантера всего лишь добавляет в этот образ дополнительные, но не определяющие штрихи», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Он обвинялся сразу в нескольких правонарушениях среди которых – неуплата налогов и незаконное хранение оружия. По словам главы Белого дома, обвинения в сторону младшего Байдена носили политический характер. Их целью якобы было оказание давления на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – говорится в официальном заявлении Байдена. Он также выразил надежду на то, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

    Между тем, сам Хантер сообщил, что после помилования он намерен посвятить жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей. Сын Байдена отметил: он сожалеет, что его поступки стали основой для критики отца. При этом Хантер выразил уверенность в том, что его социальную работу ждет успех, поскольку он понимает, через что пришлось пройти людям, попавшим в схожую с ним жизненную ситуацию.

    Тем временем Дональд Трамп назвал действия Байдена ярким примером злоупотребления властью. Республиканце возмутился, что действующий глава Штатов не включил в помилование «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия 2021 года, которые также подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в комментарии для издания «Известия» на этом фоне назвала США «карикатурой на тему демократии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать данную тему, поскольку счел помилование Хантера Байдена внутренним делом Штатов.


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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    2 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников, сообщил приближенный к сирийским спецслужбам источник.

    Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».

    США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.

    Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    2 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Матвиенко не увидела оснований для контактов с Сенатом США

    Матвиенко не увидела оснований для контактов с американским парламентом

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии условий для возобновления переговоров с Сенатом США и предложила отмену санкций как возможный шаг к диалогу.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент отсутствуют условия для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации России, передает РИА «Новости». Она отметила, что диалог мог бы быть полезным при определенных обстоятельствах.

    Матвиенко указала, что снятие санкций против российских парламентариев избранным президентом США Дональдом Трампом стало бы значительным шагом к установлению конструктивного взаимодействия между странами. «Пусть новый президент США отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения», – отметила спикер.

    Ранее Матвиенко заявила, что сигнал президента Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте.

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    2 декабря 2024, 23:07 • Новости дня
    Американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена

    Суд в Делавэре заявил о планах прекратить обвинения в хранении оружия в адрес Хантера Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия, ссылаясь на помилование его отцом Джо Байденом.

    Суд в штате Делавэр заявил о намерении прекратить дело против Хантера Байдена, который обвиняется в нарушении закона по хранению оружия, сообщает РИА «Новости». Дело касается эпизода 2018 года, когда Байден-младший владел пистолетом «Кольт», зная о своем употреблении запрещенных препаратов. Согласно закону, это правонарушение может грозить до десяти лет тюрьмы.

    В решении суда указано, что правительство должно сообщить до 3 декабря 2024 года, возражает ли оно против прекращения дела путем отклонения обвинения, как предлагает защита. Хантер Байден является первым в истории ребенком действующего президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. Ему также вменяется неуплата налогов на сумму более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.

    Ранее Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ссылаясь на несправедливость судебного преследования. После этого его обвинили в злоупотреблении правосудием. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию.»

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    3 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Пентагон сообщил о помощи Украине в 62 млрд долларов при Байдене

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена превысила 62 млрд долларов, из которых 61,4 млрд были выделены после начала российской спецоперации, говорится в сообщении Пентагона.

    Как отметили американские военные, США предоставили Украине более 62 млрд долларов помощи с начала администрации президента Джо Байдена. В официальном сообщении ведомства говорится: «Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, объем американской военной помощи достиг 61,4 млрд долларов. Это подчеркивает стратегическую поддержку, оказываемую США киевским властям в условиях продолжающегося конфликта.

    В сообщении отмечается, что такая значительная финансовая помощь направлена на укрепление безопасности Украины и поддержку ее оборонного потенциала. Эти средства включают поставки вооружений, тренировочные программы и другие формы военной поддержки.

    Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов. В состав пакета войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    2 декабря 2024, 02:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали медвежьей услугой желание США увеличить поставки оружия Киеву

    Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал намерение администрации Байдена усилить Украину оружием в последние 50 дней работы, отметив, что это лишает Украину шанса на мирные переговоры.

    Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.

    Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.

    Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.

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    3 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Экспорт дешевых китайских товаров в развивающиеся страны вызвал закрытие фабрик

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дешевые товары, заполонившие развивающиеся страны, привели к закрытию фабрик и потере рабочих мест, что создало напряженность в отношениях Пекина с союзниками.

    Китай сталкивается с ростом напряженности в отношениях с развивающимися странами из-за наплыва дешевых товаров, передает The Wall Street Journal.

    Эти товары приводят к закрытию местных фабрик и утрате рабочих мест, что особенно болезненно на фоне обострения торговых конфликтов с США.

    С избранием Дональда Трампа президентом США и его планами значительно увеличить пошлины на китайские продукты Пекин стремится перенаправить излишки своей продукции на развивающиеся рынки. Китайские товары заливают рынки Индонезии, Пакистана и Бразилии, что вызывает недовольство местных производителей.

    Представители развивающихся стран выражают растущее беспокойство по поводу экономической зависимости от Китая.

    Китайские компании способны предложить более низкие цены, что лишает местных производителей конкурентного преимущества и подрывает экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит переход стран к расчетам в национальных валютах.

    Кроме того, экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао считает угрозы Трампа маловероятными из-за юридических ограничений в США. Министерство иностранных дел Бразилии называет заявления Трампа о введении пошлин бессмысленными и провокационными. Американист Малек Дудаков утверждает, что Трамп не сможет остановить процессы дедолларизации в мире, включая страны БРИКС.

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