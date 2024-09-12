Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море в ходе учений «Океан-2024»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские и китайские корабли в ходе учений «Океан-2024» выполнили стрельбы по морским и воздушным целям, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что корабли ТОФ и ВМС НОАК отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части Японского моря.

Российско-китайский отряд боевых кораблей отработал организацию противовоздушной, противоминной и противолодочной обороны, отразив атаку авиации с выполнением практической артиллерийской стрельбы, плавание в составе различных строев, преодолев район с минной опасностью и уничтожив морскую плавающую мину.

Моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, БПЛА и провели ночные стрельбы по морской цели. В составе отряда боевых кораблей действуют корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху» ВМС НОАК.

Ранее корабли Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налет в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.