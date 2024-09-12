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Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море
Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море в ходе учений «Океан-2024»
Артиллерийские стрельбы в Японском море в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» выполнили корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая, сообщили в Минобороны России.
Российские и китайские корабли в ходе учений «Океан-2024» выполнили стрельбы по морским и воздушным целям, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что корабли ТОФ и ВМС НОАК отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части Японского моря.
Российско-китайский отряд боевых кораблей отработал организацию противовоздушной, противоминной и противолодочной обороны, отразив атаку авиации с выполнением практической артиллерийской стрельбы, плавание в составе различных строев, преодолев район с минной опасностью и уничтожив морскую плавающую мину.
Моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, БПЛА и провели ночные стрельбы по морской цели. В составе отряда боевых кораблей действуют корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху» ВМС НОАК.
Ранее корабли Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налет в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.