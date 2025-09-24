При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
Ростех передал армии новые истребители Су-35С
Ростех передал Минобороны новые Су-35С после заводских испытаний
Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.
Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.
Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.
В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.
Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».
Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.
Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.