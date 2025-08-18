Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.0 комментариев
Ростех: Су-35С не позволили самолетам врага применить оружие
Истребители Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.
Российские Су-35С с дальнобойными ракетами класса воздух – воздух не позволяют авиации противника выходить на рубежи применения оружия, сообщили в Telegram-канале госкорпорации Ростех, подчеркивая, что истребители действуют как прикрытие для других боевых комплексов.
В Ростехе отметили, что в рамках проекта «Боевые монстры Ростеха» проведено голосование, по итогам которого в арт-проект вошли Су-35С и многоцелевой бомбардировщик Су-34. Представители корпорации подчеркнули: «Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как «ударный кулак». Су-34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника, куда он проникает при содействии своего боевого товарища, различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей «длинной рукой» не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия».
Су-35С представляет собой сверхманевренный истребитель с фазированной РЛС, что позволяет обнаруживать и сопровождать большое количество целей. Кроме того, самолет способен подавлять средства ПВО и проводить разведку, что расширяет его тактические возможности на поле боя.
