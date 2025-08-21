Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.0 комментариев
ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
Российские Военно-космические силы пополнили парк современными многофункциональными истребителями Су-35С, обладающими высокой эффективностью и передовой электроникой, сообщили в Ростехе.
Объединенная авиастроительная корпорация передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, передает Telegram-канал Ростеха.
Отмечается, что эти самолеты способны выполнять широкий круг задач, включая сопровождение авиационной техники и прикрытие наземных объектов. Летчики ВКС поблагодарили производителей за надежность и современность истребителей.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что авиационные заводы корпорации продолжают поддерживать высокий темп производства в рамках гособоронзаказа. «Су-35С – один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», – заявил Евтушенко.
Сообщается, что в этом году в войска уже были поставлены несколько партий Су-35С, а новые машины находятся в стадии производства для следующих поставок. Су-35С считается переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения. Самолет оснащен двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что существенно улучшает его маневренность и летно-технические характеристики.
