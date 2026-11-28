Роспотребнадзор: В 100 граммах трески есть почти суточная норма йода

Tекст: Катерина Туманова

В 100 граммах отварной трески находится около 18 граммов белка, при этом ее калорийность не превышает 70-100 килокалорий.

«Будучи морской рыбой, треска содержит необходимые нашему организму микроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний и многие другие», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что эти микроэлементы помогают укреплять кости и улучшают работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, в 100 граммах трески содержится почти суточная норма йода, необходимого для щитовидной железы.

Для максимального сохранения пользы рыбу предпочтительнее запекать, готовить на пару или тушить.

В Роспотребнадзоре также отметили ценность печени трески, которая является источником жирорастворимых витаминов А, D, Е и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нутрициолог Ватагина назвала белую рыбу полезной для работы нервной системы. Диетолог Соломатина назвала полезные свойства и оптимальную порцию икры. Глава Росрыболовства Шестаков сообщил о росте потребления белой икры минтая и трески в России.