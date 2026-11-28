В Колумбии четыре шахтера заблокированы после обрушения

Tекст: Катерина Туманова

Четыре человека оказались заблокированы в шахте в муниципалитете Ремедиос в колумбийском департаменте Антиокия в результате обрушения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство по горнодобывающей промышленности ANM.

«Мы участвуем в ликвидации чрезвычайной ситуации в Ремедиос, Антиокия, где четыре человека оказались заблокированы после обрушения. Наша команда ведет спасательные работы совместно с пожарными», – сообщили в ведомстве.

Авария произошла в пятницу в шахте El Progreso. Местные СМИ отмечают, что спасателям удалось установить связь с тремя горняками, которые сообщили об отсутствии травм. На месте происшествия работают около 200 человек.

Ремедиос находится в северо-восточной части департамента Антиокия, который является одним из основных золотодобывающих регионов Колумбии. В апреле 2026 года в шахте в этом муниципалитете погибли три человека из-за скопления газов. В ноябре колумбийская армия ликвидировала инфраструктуру для незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число погибших из-за затопления нелегальной золотой шахты в Индонезии достигло 13 человек. В октябре 14 человек погибли в результате схода породы на нелегальном открытом руднике на юго-западе Колумбии. Летом при взрыве на шахте на западе Колумбии пострадали не менее 14 человек.