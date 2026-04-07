    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 13:07 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил о дожде, штормовом ветре и подъеме рек в Дагестане

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди с грозами, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок, предупредили в Гидрометцентре.

    В Дагестане со среды по воскресенье ожидается серия опасных погодных явлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

    В службе уточнили: «Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема». По прогнозу, стихия затронет регион днем и до конца суток 8 апреля, а также с 9 по 12 апреля.

    Синоптики предупреждают, что обильные осадки и сильный ветер могут привести к резкому повышению уровня воды в реках и сходу селей. Особенно опасная ситуация ожидается в горных районах, где не исключены камнепады.

    В конце марта и начале апреля Дагестан уже пострадал от непогоды: были зафиксированы массовые подтопления, перебои с водоснабжением и электроэнергией. В ряде населённых пунктов людей эвакуировали из затопленных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из зоны возможного затопления после аварии на Геджухском водохранилище.

    После прошедших ливней в республике более тысячи домов оказались подтоплены, были разрушены мосты и дороги.

    6 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    «Единая Россия» усилила помощь Дагестану

    «Единая Россия» усилила координацию помощи пострадавшим от непогоды в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» решила отложить окружной форум, чтобы сосредоточить силы на поддержке жителей Дагестана, пострадавших от непогоды.

    Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

    «Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.

    Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.

    Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.

    Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    5 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил выражение «погода ощущается»

    Сотрудник Гидрометцентра Макарова рассказала о показателе «Погода ощущается»

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что означает показатель «Погода ощущается».

    Макарова сообщила, что в метеорологии существует понятие эффективной температуры. Этот показатель рассчитывается по формуле, в которую входят данные о температуре воздуха, уровне влажности и скорости ветра, передает ТАСС.

    «Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры. А ветер действует со знаком минус, то есть, если будет отмечаться сильный ветер, то нам будет казаться, что погода более прохладная, чем мы видим на термометрах», – сказала Макарова.

    По словам синоптика, если скорость ветра увеличивается на 1 м/с, температура по ощущениям становится ниже на градус. Так, при фактической температуре минус 5 и ветре 10 м/с по ощущениям температура будет минус 15.

    Макарова также подчеркнула, что влияние влажности на ощущаемую температуру уступает по силе воздействию ветра, однако сухой и влажный воздух воспринимаются человеком по-разному.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице на следующей неделе ожидаются перемены погоды с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

    5 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    В Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды введен в Дагестане на отдельных территориях отгонного животноводства, расположенных на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на землях отгонного животноводства, находящихся на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, передает ТАСС. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, речь идет о территориях, где расположены земли села Цияб-Цилитли Цилитлинского сельсовета Гумбетовского района, а также земли села Новокули Новокулинского сельсовета Новолакского района.

    Ранее стало известно, что в результате непогоды более 970 жилых домов в шести населенных пунктах республики остаются подтопленными. Власти ведут работы по устранению последствий стихии и контролируют ситуацию на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. Позже в пяти городах и трех районах республики объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий непогоды. К началу апреля в Дагестане более тысячи жилых домов остались подтопленными после прошедших ливней.

    5 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Дождь вновь затопил транспортные артерии Махачкалы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.

    Махачкала вновь столкнулась с серьезными последствиями проливных дождей – ряд улиц города оказался затоплен, сообщает РИА «Новости». Осадки шли всю ночь и продолжаются утром, затрудняя передвижение транспорта и пешеходов, особенно в микрорайоне Редукторный. Проспект Петра Первого местами превратился в реку, автомобили с трудом проезжают по воде, а люди вынуждены искать обходные пути.

    Жители города активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео, отражающие масштабы подтоплений. На кадрах видны потоки воды во дворах и на улицах различных районов Махачкалы. Ситуация осложняется тем, что дождь пока не прекращается.

    Ранее в Дагестане уже фиксировались массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В пиковый момент без света оставались более 500 тыс. человек. В некоторых городах и районах, включая Махачкалу, проводилась эвакуация людей из подтопленных домов. В горных районах республики зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, приведшие к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в шести населенных пунктах Дагестана жилые дома, приусадебные участки и дороги остаются подтопленными. После прошедших почти неделю назад ливней более тысячи домов в Дагестане остаются затопленными. В конце марта в Махачкале из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации.

    5 апреля 2026, 00:47 • Новости дня
    Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте

    Tекст: Антон Антонов

    В Дербенте из-за сильного ливня селевые потоки сошли с гор на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе мэрии.

    «Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, сообщается о «сходе грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города».

    Коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы и продолжают устранять последствия стихии. В администрации города подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для минимизации ущерба.

    В соцсетях сообщается о подтоплениях улиц Дербента в результате сильного ливня. Руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов сообщил, что в Дербенте выпало значительно больше осадков, чем во время предыдущего ливня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным. Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения. В зоне чрезвычайной ситуации в Дагестане начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А. Свыше 20 человек, включая 14 детей, госпитализировали в Карабудахкентском районе Дагестана с признаками кишечной инфекции.

    5 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дома, приусадебные участки и автодороги остаются подтопленными в шести населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.

    В шести населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными жилые дома, приусадебные участки и автодороги, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, в четырех муниципальных образованиях республики вода не отступила от 973 домов, 967 приусадебных участков и 42 участков автомобильных дорог.

    Власти продолжают восстановительные работы, особенно в Чародинском районе, где две бригады районных электросетей заняты восстановлением подачи электричества. Масштабные подтопления в регионе начались в конце марта из-за проливных дождей, вызвавших перебои в водоснабжении и электроснабжении.

    На пике без света оставались более 500 тыс. жителей, а в некоторых городах и районах проходила эвакуация населения из подтопленных домов. В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых потоков, что привело к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана приняли решение ввести режим повышенной готовности на всей территории республики из-за ливней и массовых подтоплений. В Дагестане оставались подтопленными более тысячи жилых домов, приусадебные участки и участки автомобильных дорог после прошедших ливней. В Дербенте вода после сильных дождей ушла с большинства улиц в ливневки.

    5 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прохладная погода с небольшими осадками прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе, максимальная температура составит плюс 14 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова рассказала, что прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС. По ее словам, максимальная температура в столичном регионе не превысит 14 градусов тепла.

    Макарова отметила: «В понедельник ночью преимущественно без осадков. Тенденция на понижение температурного фона сохранится, хотя в понедельник днем прогрев будет немного больше». В Москве ожидается температура ночью плюс 4 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4, днем возможен небольшой дождь и температура в городе плюс 11-13, по области до плюс 14. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

    Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшими дождями ночью. Температура во вторник ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 8-13. В среду ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – плюс 8-13, при этом ветер будет слабым. Ночью в отдельных районах возможно выпадение мокрого снега из-за отрицательных температур.

    В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки: ночью температура опустится до минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. На выходных, 11 и 12 апреля, ожидаются прояснения, местами возможны небольшие осадки, температурный фон существенно не изменится.

    Синоптик подчеркнула, что с учетом предстоящего похолодания температура в Московском регионе вернется к климатической норме для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Макарова прогнозировала на последней неделе марта в московском регионе небольшие дожди и потепление до плюс 15 градусов. Синоптик Евгений Тишковец предупредил о смене антициклональной погоды в Москве на обложные дожди и возможный мокрый снег с похолоданием до +2...+5 градусов. Ранее Марина Макарова сообщала о ежедневных небольших снегопадах в столичном регионе с пятницы по понедельник с увеличением снежного покрова на два–четыре сантиметра.

    5 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    В Чечне остались поврежденными 30 мостов после стихийного бедствия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, при этом подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, однако подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС России уточнила: «В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных)».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 29 марта ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей и ливней. Тогда были подтоплены несколько населенных пунктов и сёл, а также размыты дороги и мосты.

    В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы и продолжается оценка ущерба. Также идет информирование населения о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне на фоне сильных дождей режим чрезвычайной ситуации сохранялся из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры. В Гудермесском районе экстренные службы проводили эвакуацию жителей поселка Кундухова после выхода из берегов реки Гумс. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании заявил о предварительном ущербе от стихийных бедствий в Чечне и Дагестане более одного миллиарда рублей.

    6 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, режим продлится до четверга, сообщили в Гидрометцентре России.

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09.00 по московскому времени в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В период до 09.00 мск в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», – сообщил представитель ведомства.

    На территории Московской области желтый уровень сохранится до 18:00 четверга, 9 апреля.

    Собеседник агентства напомнил, что желтый уровень считается средним по шкале опасности и обозначает потенциально опасные погодные условия. В этот период автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе. Синоптик Тишковец спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе. Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом.

    7 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Синоптик предупредил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве

    Синоптик Тишковец сообщил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В конце недели москвичей ждет первая волна арктического холода с переходом дождя в снег, временным снежным покровом и опасной гололедицей на дорогах.

    О надвигающейся смене погоды сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Снегопады придут в Москву на 3 дня! Образуется снежный покров! На дорогах – сильнейшая гололедица!», – предупредил синоптик.

    По его данным, в среду циклон закачаает в Центральную Россию первую порцию арктического холода, и дожди начнут переходить в мокрый снег. К утру ожидается от 0 до плюс 2, днем – не выше плюс 3–5.

    В четверг осадки перейдут в снегопады, на земле появится временный снежный покров высотой один–два сантиметра, который сохранится до субботы. Ночью прогнозируется от минус 2 до плюс 1, днем – от 0 до плюс 3.

    В пятницу снег сохранится, на дорогах сформируется сильная гололедица толщиной до 15–20 миллиметров, ночью ожидается от 0 до минус 3, днем – от 0 до плюс 3. В субботу влияние циклона ослабеет, смешанных осадков станет меньше и они пройдут лишь местами при температуре от минус 2 плюс 1 ночью до плюс 5 днем.

    В воскресенье синоптическая картина изменится: ожидается облачная погода с прояснениями и местным небольшим дождем, под утро от 0 до плюс 3, днем до плюс 7, снежный покров растает. На следующей неделе, по оценке Тишковца, весна вернет позиции и станет теплее климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в феврале в своем Telegram-канале написал о сильнейшем снегопаде зимы в Москве с ростом высоты сугробов до 87 сантиметров.

    На сайте Гидрометцентра ранее сообщалось о вероятности в Москве облачной погоды, небольших осадков в виде снега и мокрого снега, а также гололедицы и температуры до плюс двух градусов.

    6 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    Меликов: 15,5 тыс. дагестанцев пострадали из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Непогода нанесла ущерб 15,5 тыс. жителям республики, и все пострадавшие получат право на материальную помощь от властей, сказал Меликов, передают «Вести».

    Расчет ведется на каждого члена семьи, указал руководитель региона.

    Он добавил, что республиканским органам власти следует максимально упростить пакет необходимых документов, чтобы деньги доходили до людей как можно быстрее.

    Задача чиновников заключается в оперативной организации выплат, чтобы семьи, потерявшие имущество из-за стихии, могли быстрее получить первую финансовую поддержку.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    6 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Дагестане организовали высадку людей из двух пригородных поездов между Махачкалой и Дербентом, около 120 пассажиров пересадили в автобусы, сообщили в региональном минтрансе.

    На участке Махачкала – Дербент в Дагестане из-за подтопления железнодорожного полотна началась эвакуация пассажиров пригородных составов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Речь идет примерно о 119 пассажирах. На эти цели выделили пять автобусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 Дербент – Москва на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Дагестане. Из-за аварии на Геджухском водохранилище эвакуировали свыше 4 тыс. человек.

    7 апреля 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик Леус поделился предварительным прогнозом погоды на Пасху в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В столице на Пасху ожидается потепление, дневная температура может достичь +13 градусов, осадки маловероятно, а ночами в регионе ожидается около нуля градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Предварительный прогноз – благоприятный. Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от –2 до +2 градусов будет в районах Московской области», – рассказал Леус РИА «Новости».

    Синоптик уточнил, что днем в столице ожидается от +11 до +13 градусов и от 9 до 14 градусов тепла в районах Московской области. Вероятность осадков небольшая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, священник Береговой посоветовал купить кулич в магазине перед Пасхой. Синоптик Тишковец сообщил о возвращении заморозков в Московскую область. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда.



    6 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Из-за разрушения плотины в Дагестане эвакуировали более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 350 человек вывезены из населенных пунктов Дербентского района Дагестана из-за разрушения плотины. Большая часть находится у родственников, остальные – в пунктах временного размещения, сообщили в телеграм-канале администрации района.

    Более 350 человек были вынуждены покинуть свои дома в Дербентском районе Дагестана из-за разрушения плотины, сообщает ТАСС. По данным администрации района, большая часть эвакуированных жителей разместилась у родственников, остальные были направлены в шесть специально подготовленных пунктов временного размещения.

    В сообщении отмечается, что причиной происшествия стал перелив реки, идущей из Кайтага к Геджухской плотине. Глава муниципалитета поручил экстренно эвакуировать население из поселков Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Всего было вывезено 358 человек.

    Пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь. На трассе между Мамедкала и Геджухом потоком воды были смыты автомобили. В результате подтопления погибли двое человек, еще семерых удалось спасти. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 800 домохозяйств в Дербентском районе Дагестана эвакуировали из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения.

    В Дербентском районе ранее произошли частичные прорывы дамбы Геджухского водохранилища, при этом подтопило около 30 домов и всех жителей эвакуировали.

    Беременная женщина и подросток скончались в Дербентском районе Дагестана после спасения из реки, сильное течение ранее смыло там автомобили на трассе между Мамедкалой и Геджухом.

    Главное
    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Исследование: Численность человечества превысила возможности Земли

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

