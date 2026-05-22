Мощный паводок затопил жилые дома в Бурятии
Порядка 20 домов и приусадебных участков подтоплено в селе Зун-Мурино Тункинского района Бурятии из-за паводков, сообщили в пресс-службе районной администрации.
В селе Зун-Мурино ушли под воду жилые постройки, передает РИА «Новости». В связи с резким ухудшением обстановки местные власти ввели режим повышенной готовности.
«В Зун-Мурино порядка 20 домов и приусадебных участков подтоплено. Туда выехала спецтехника – три КАМАЗа, фронтальник, трал. Также на месте работают мотопомпы. Люди самостоятельно эвакуировались в ПВР, организованный в местной школе», – сообщили в пресс-службе районной администрации.
Кроме того, вода перелилась через автомобильную дорогу, ведущую к населенному пункту Далахай. Для борьбы со стихией туда направили шесть машин специальной техники. Сейчас специалисты активно устраняют последствия затопления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года паводок затопил 420 приусадебных участков в Прибайкальском районе Бурятии.
В апреле текущего года спасатели освободили от воды более 20 домов в различных российских регионах.
В начале мая власти Якутии объявили срочную эвакуацию двух поселков из-за повышения уровня реки Лены.