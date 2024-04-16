В Бурятии паводок затопил 420 приусадебных участков

В Бурятии паводок затопил 420 участков, жителей эвакуировали

Tекст: Денис Тельманов

В результате из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

Отмечается, что в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайон Мостовой. В СНТ «Академия» затопило 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

В Иволгинском районе подтоплено более 10 жилых домов, эвакуированы 22 человека, из них шестеро детей. Два человека размещены в пунктах временного размещения.

«Ситуация находится на контроле правительства республики. Главы районов доложили о принимаемых мерах. Ситуация сложная, но контролируемая», – написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Власти Бурятии ввели режим повышенной готовности в Иволгинском и Прибайкальском районах, а также в микрорайоне Мостовой и СНТ «Академия» Улан-Удэ.

Для борьбы с паводком саперы Восточного военного округа и сотрудники МЧС проводят взрывные работы по освобождению русла реки Селенга от ледяных заторов.