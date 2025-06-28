Tекст: Александра Юдина

Депутат отметил, что, несмотря на заявление о том, что Одесса не является русским городом, Труханов сделал это высказывание на русском языке, что, по мнению Шеремета, показательно, передает РИА «Новости».

Шеремет подчеркнул, что украинские власти пытаются отрицать очевидные исторические факты и стремятся заставить народ забыть свои корни. Он выразил мнение, что такие попытки не увенчаются успехом, поскольку историческая память народа сильнее подобных заявлений.

Депутат напомнил, что современная Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II, а также добавил, что город всегда оставался и будет по духу русским, несмотря на заявления украинских чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России.

До этого власти на Украине не стали наказывать Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке. Между тем родителей подростков в Кировограде (Кропивницком) оштрафовали за то, что их дети исполнили в парке песни на русском языке.