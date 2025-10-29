  • Новость часаСкачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    29 октября 2025, 12:54

    Мэр Ивано-Франковска признался в службе деда в СС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично признал, что его дед во время Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина», сообщило агентство «Украинские новости».

    Марцинкив признался в интервью агентству «Украинские новости» в приверженности бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.

    Также Марцинкив рассказал, что его родной дядя по материнской линии в послевоенные годы состоял в Службе безопасности ОУН* (Организация украинских националистов, запрещена в России), но погиб, подорвавшись на гранате в 1946 году. По его словам, дед был военкомом дивизии СС «Галичина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. ФСБ раскрыла данные о подрывной деятельности ОУН в армии. ФСБ представила архив о предотвращении мятежа бандеровцев в Красной армии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 октября 2025, 22:45
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    28 октября 2025, 16:35
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    29 октября 2025, 10:00
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    29 октября 2025, 04:09
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    29 октября 2025, 00:34
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий, объясняя свои высказывания о вторжения ВСУ в Курскую область, принес извинения жителям региона и заявил, что критика в адрес «курчан» была направлена против бывшего руководства области, которое обвиняют в хищении при строительстве фортификационных сооружений.

    Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

    «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

    Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    29 октября 2025, 07:29
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    @ Igor Golovniov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.

    Власти Германии и Польши выразили обеспокоенность резким увеличением притока молодых мужчин-беженцев с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico и мнения местных политиков. Основанием для роста количества прибывших стало решение украинского правительства, которое в конце августа разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Это вызвало массовый поток молодых людей, стремящихся уехать из страны, что подтверждают видеозаписи в украинских соцсетях.

    До этого с начала спецоперации на Украине для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд из страны, за нарушение которого предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. После ослабления правил только в Польшу за два месяца приехало 98,5 тыс. украинских мужчин этой возрастной группы, хотя ранее с января по август их число составляло 45,3 тыс.

    Немецкие и польские политики выражают недовольство этим наплывом. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт заявил, что Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». В Politico отмечают, что теперь в обеих странах обсуждают ужесточение отношения к новоприбывшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на миллионы фунтов благодаря долгосрочному государственному контракту по расселению и поддержке беженцев.

    28 октября 2025, 19:32
    СБУ предъявила новые обвинения Киркорову

    СБУ заочно предъявила обвинения Киркорову из-за концертов в Крыму и Донбассе

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    Артиста обвиняют в том, что он не единожды «нарушал установленный Киевом порядок въезда на территорию Украины», передает RT. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати, объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, а также режиссера Никиту Михалкова.

    29 октября 2025, 10:53
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые возможности украинских танковых подразделений сильно сократились, поскольку пригодными к эксплуатации остаются лишь 20-30% всей техники, несмотря на усилия по ремонту, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.

    «Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.

    Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.

    Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.

    Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    28 октября 2025, 13:57
    Зеленский заявил о планах получать финансирование Запада еще два-три года
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины рассчитывают получить гарантии стабильной финансовой помощи от стран Запада на ближайшие два-три года для продолжения военных действий, заявил глава киевского режима Владимир Зленский.

    Украинские власти ожидают, что западные партнеры продолжат выделять средства для ведения боевых действий еще в течение двух-трех лет, передает ТАСС.

    Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, подчеркнув, что обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами.

    «Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа – два-три года», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны взяли Украину «на поруки» и им предстоит долго ее содержать.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Зеленский готов продолжать конфликт три года.

    При этом сам Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.

    29 октября 2025, 03:32
    Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы ПВО сбили четвертый беспилотник, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен ещеодин вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевших в сторону столицы.

    28 октября 2025, 23:59
    В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок
    @ Департамент здравоохранения Брянской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника и возникшего пожара в Выгоничском районе погибла женщина, девочка была госпитализирована, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей! В результате террористической атаки уконацистов с помощью БпЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате инцидента погибла мирная жительница. 14-летняя девочка получила ранения, ее экстренно доставили в детскую областную больницу, где была оказана вся необходимая медицинская помощь.

    Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей женщины и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Семье предоставят всю необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями.

    28 октября 2025, 14:03
    Песков назвал тревожными данные СВР о вводе войск Франции на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация Службы внешней разведки России (СВР) о возможном вводе французских военных на Украину является тревожной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что российские военные часто слышат иностранные языки в эфире на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Он пояснил, что зарубежная речь на передовой не является чем-то необычным для российских бойцов.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что в зоне спецоперации присутствуют иностранные военные, которых российские бойцы уничтожают, и войска продолжают выполнять поставленные задачи. «Эти иностранцы там [в зоне СВО] есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжают выполнять свою работу», – добавил Песков.

    Напомним, в СВР сообщили, что Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму.

    Ранее МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину.

    28 октября 2025, 15:14
    Еврокомиссия предложила присоединить Украину к спутниковой программе GovSat

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия официально выступила с инициативой ассоциировать Украину с европейской спутниковой программой GovSat, чтобы усилить оборонные и космические возможности страны.

    Еврокомиссия предложила подключить Украину к спутниковой программе Евросоюза GovSat для усиления ее военных и экономических возможностей, передает ТАСС.

    Во время брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил: «Еврокомиссия предоставила рекомендацию полностью ассоциировать Украину с европейской спутниковой программой GovSat, поскольку оборона и космос идут рука об руку. Еврокомиссия уже полностью ассоциировала Украину с оборонными программами ЕС, теперь пора сделать то же самое для космоса».

    Ренье отметил, что интеграция в GovSat создаст дополнительные условия для развития космической связи на Украине и расширит возможности для совместной деятельности европейских и украинских компаний. По его словам, следующий шаг – получение мандата от стран ЕС на переговоры с представителями Украины по этому вопросу.

    GovSat занимается развитием космической связи и мониторингом поверхности Земли, а ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. Программа уже используется для европейских оборонных и гражданских нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовые ведомства заявили, что терминалы OneWeb интегрировали в систему управления морскими беспилотниками. Новую связь начали использовать в Черном море наряду со Starlink.

    Индия вывела на орбиту партию спутников связи OneWeb. В МИД России указывали на возможность нанесения удара по объектам в космосе, которые используются для боев на Украине. США угрожают российским спутникам, заявляя о готовности к ответным мерам.

    28 октября 2025, 13:12
    ВС России поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому и железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам производства, местам хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 124 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотников, 633 ЗРК, 25 733 танка и других бронемашин, 1607 боевых машин РСЗО, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую ВСУ железнодорожную инфраструктуру.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    29 октября 2025, 11:27
    Нацполиция Украины: Экс-мэру Одессы Труханову грозит до восьми лет тюрьмы

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову грозит до восьми лет тюрьмы по обвинению в служебной халатности после трагического потопа в сентябре, сообщила Нацполиция Украины.

    Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале информировала о предъявлении обвинений девяти фигурантам дела о служебной халатности. В числе обвиняемых – бывший мэр Одессы и двое его заместителей. Им всем грозит до восьми лет заключения, передает ТАСС.

    Имена официально не называются, однако обстоятельства дела совпадают с ситуацией вокруг Геннадия Труханова, который ранее был отстранен от должности и лишен гражданства Украины.

    В офисе генерального прокурора заявили, что Труханов, по имеющимся данным, ненадлежащим образом выполнял служебные обязанности и не обеспечил нормальную работу инженерных сетей города. По их версии, именно это стало причиной того, что 30 сентября во время сильных дождей система водоотведения не справилась. В результате подтопления погибли девять человек. Нацполиция фактически подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о выдвижении Труханову обвинений.

    Ранее Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.

    В Одессе городскую военную администрацию возглавил Сергей Лысак.

    Эксперт Сергей Миркин предположил, что одесситам отправили гауляйтера из-за опасений Зеленского перед новым майданом

    28 октября 2025, 23:22
    ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших различные регионы страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск наибольшее число дронов – 35 – было сбито над Брянской областью. Кроме того, девять аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Калужской областью и четыре – над Тульской областью. В Московском регионе зафиксировано уничтожение четырех беспилотников, причем три из них направлялись на Москву. Также силами ПВО был ликвидирован один беспилотник над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты ПВО сбили 15 украинских беспилотников разных типов в период с 15.00 до 20.00 над несколькими областями страны.

