ФСБ рассекретила данные о подрывной деятельности ОУН в армии

Tекст: Александра Юдина

По данным спецслужбы, к декабрю 1941 года было выявлено и ликвидировано 22 группы ОУН* численностью 91 человек, которые занимались подрывной деятельностью на Ленинградском фронте, передает ТАСС.

В рассекреченной докладной начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна говорится, что украинские националисты работали не только среди украинцев, но и пытались влиять на русских военнослужащих.

ОУН и связанные с ней организации играли активную роль в подготовке актов измены, в том числе планировали переходить на сторону врага с оружием в руках. Подготовка к этим действиям началась еще до нападения Германии на Советский Союз.

В документах упоминается случай в Бобрке Львовской области, где капитан Новохатский, член ОУН, распоряжался направлять членов организации в воинские части у границы с целью создания изменнических групп.

Следствием было установлено, что ОУН ставила целью создание независимого украинского государства, в котором права других национальностей исключались.

Согласно докладной, после присоединения Западной Украины к СССР члены ОУН глубоко конспирировались, старались войти в доверие к советским властям, вступали в партию и комсомол, занимали ответственные посты и препятствовали продвижению на руководящие должности евреев и приезжих из СССР.



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