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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
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    Мнения
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    Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    5098 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    10 мая 2025, 08:18 • Новости дня

    ФСБ рассекретила данные о подрывной деятельности ОУН в армии

    Tекст: Александра Юдина

    Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило архивные материалы о действиях членов Организации украинских националистов в Красной армии на Ленинградском фронте в 1941 году.

    По данным спецслужбы, к декабрю 1941 года было выявлено и ликвидировано 22 группы ОУН* численностью 91 человек, которые занимались подрывной деятельностью на Ленинградском фронте, передает ТАСС.

    В рассекреченной докладной начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна говорится, что украинские националисты работали не только среди украинцев, но и пытались влиять на русских военнослужащих.

    ОУН и связанные с ней организации играли активную роль в подготовке актов измены, в том числе планировали переходить на сторону врага с оружием в руках. Подготовка к этим действиям началась еще до нападения Германии на Советский Союз.

    В документах упоминается случай в Бобрке Львовской области, где капитан Новохатский, член ОУН, распоряжался направлять членов организации в воинские части у границы с целью создания изменнических групп.

    Следствием было установлено, что ОУН ставила целью создание независимого украинского государства, в котором права других национальностей исключались.

    Согласно докладной, после присоединения Западной Украины к СССР члены ОУН глубоко конспирировались, старались войти в доверие к советским властям, вступали в партию и комсомол, занимали ответственные посты и препятствовали продвижению на руководящие должности евреев и приезжих из СССР.

    Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила материалы архивного уголовного дела литовца Вицента Апановичуса, причастного к расстрелу тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    9 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве

    Депутат Рады Дубинский: Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов

    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в пять тысяч долларов по установленной для всех военкоматов таксе, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    Дубинский в своем Telegram-канале заявил о существовании централизованной таксы для всех киевских военкоматов. По его словам, стоимость освобождения от мобилизации составляет пять тысяч долларов. Дубинский отметил, что такой порядок действует во всех военкоматах столицы Украины.

    «Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов. Это централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, это 7,5 млн долларов в месяц. Ну кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» – заявил Дубинский.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети армии Украины при демобилизации.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Коментарии (5)
    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

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    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (3)
    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    9 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт высылает двух сотрудников украинской разведки после задержания на Украине двух человек, подозреваемых в работе на Венгрию, и обвинениях в адрес страны со стороны официальных властей в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.

    Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.

    «Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.

    Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.

    Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

    На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.

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    9 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая

    Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Вильнюсском суде гражданин Украины признался в организации поджога торгового центра и выразил сожаление о содеянном.

    Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.

    Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.

    Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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