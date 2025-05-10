Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
ФСБ рассекретила данные о подрывной деятельности ОУН в армии
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило архивные материалы о действиях членов Организации украинских националистов в Красной армии на Ленинградском фронте в 1941 году.
По данным спецслужбы, к декабрю 1941 года было выявлено и ликвидировано 22 группы ОУН* численностью 91 человек, которые занимались подрывной деятельностью на Ленинградском фронте, передает ТАСС.
В рассекреченной докладной начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна говорится, что украинские националисты работали не только среди украинцев, но и пытались влиять на русских военнослужащих.
ОУН и связанные с ней организации играли активную роль в подготовке актов измены, в том числе планировали переходить на сторону врага с оружием в руках. Подготовка к этим действиям началась еще до нападения Германии на Советский Союз.
В документах упоминается случай в Бобрке Львовской области, где капитан Новохатский, член ОУН, распоряжался направлять членов организации в воинские части у границы с целью создания изменнических групп.
Следствием было установлено, что ОУН ставила целью создание независимого украинского государства, в котором права других национальностей исключались.
Согласно докладной, после присоединения Западной Украины к СССР члены ОУН глубоко конспирировались, старались войти в доверие к советским властям, вступали в партию и комсомол, занимали ответственные посты и препятствовали продвижению на руководящие должности евреев и приезжих из СССР.
Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила материалы архивного уголовного дела литовца Вицента Апановичуса, причастного к расстрелу тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ