ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные материалы с показаниями 18-летнего участника бандеровской организации Ивана Васюка, задержанного в январе 1944 года, сообщает ТАСС. В рассекреченном документе речь идет о Волынской резне – массовых убийствах польского населения, совершенных украинскими националистами летом 1943 года в восточных регионах Польши и на Волыни.

Во время допроса Васюк рассказал, что с лета 1943 года вступил в Организацию украинских националистов, получил кличку Голубь и участвовал примерно в десяти налетах на польские села, командование которыми осуществлял Микола Свистун, также известный под псевдонимами Ворон, Ясень и Ярбый. По его словам, в этих нападениях убивали не только поляков, но и украинцев, не состоявших в ОУН. «Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей», – говорится в показаниях Васюка.

Васюк также сообщил, что участники его отряда уничтожили около 1500 мирных жителей польской и украинской национальности – многие погибали на месте, часть уводили в лес, где убивали топорами и ножами. Он рассказал, что отряд угонял скот в деревню Тынны, где все мужчины были членами бандеровской организации и по ночам участвовали в налетах. Оружие, по его словам, находилось дома и не пряталось.

Историки отмечают, что Волынская резня стала одной из самых трагических страниц Второй мировой войны: по разным оценкам, жертвами украинских националистов стали более 100 тыс. поляков и представителей других национальностей. Командировавший налетами Микола Свистун был ликвидирован сотрудниками НКВД в декабре 1944 года в районе села Обгив.

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