Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

Депутат Госдумы Горячева: Весь мир подпевает песне «Сигма бой»
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева из партии «Новые люди» прокомментировала инициативу о запрете песни «Сигма бой».
Она заявила, что подобная идея – это попытка навесить политический ярлык на детское музыкальное произведение, которое приобрело огромную популярность и сделало Россию предметом обсуждения по всему миру, передает ТАСС.
Горячева напомнила, что на круглом столе в Госдуме руководитель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил приравнять песню к распространению нацизма. Парламентарий раскритиковала такое сравнение. «Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России», – подчеркнула парламентарий.
Депутат отметила, что нацизм – это преступная идеология, приведшая к миллионам жертв, а не повод для легкомысленных сравнений с поп-музыкой. Она добавила, что традиционные ценности заключаются в любви и уважении, а не в стремлении объявлять деструктивным все, что может показаться неправильным.
Ранее песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе.