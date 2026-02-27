Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.4 комментария
Захарова рассказала о манипуляции сочувствием на примере обезьянки Панч
Официальный представитель МИД Мария Захарова на медиафоруме «Москва – Исламабад» выразила удивление тем, что миллионы людей во всем мире сопереживают обезьянке Панч из японского зоопарка, но при этом игнорируют страдания десятков тысяч детей.
Она заметила, что история животного быстро стала мировым трендом, тогда как трагедии детей, пострадавших от действий киевских властей и в Газе, остались без внимания, передает ТАСС.
«Как будто над нами смеются, как будто над нами хохочут и говорят о том, что вы, люди, настолько запутались в ваших приоритетах и ценностях, что готовы миллионами сострадать и сопереживать судьбе маленькой обезьянки, у которой, в принципе, не все так плохо: ее кормят, о ней заботятся, она в безопасности, в чистоте, у нее есть теперь, по-моему, специально обученные люди, которые занимаются ее здоровьем. Но вы не готовы видеть страдания десятков тысяч детей», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что общественное внимание к Панч, за судьбой которого следят люди по всему миру и в поддержку которого крупнейшие корпорации присылают игрушки и деньги, является манипуляцией общественным сознанием. По мнению дипломата, такие истории апеллируют к лучшим человеческим чувствам, но с ложным посылом – чтобы отвлечь внимание от настоящих трагедий.
Захарова добавила, что не против сострадания к животным и сама всегда помогала им, однако подчеркнула, что нельзя относиться к животным лучше, чем к людям. По ее словам, с помощью информационных технологий людей постепенно приучают к такому искажению ценностей.
Напомним, в японском зоопарке города Итикава семимесячного детеныша макаки бросила мать, а другие макаки отказались принимать его в стаю. Работники зоопарка дали малышу плюшевую обезьяну, с которой он теперь не расстается.
