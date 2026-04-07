Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».11 комментариев
Морской заяц из Московского зоопарка подарил макаке Панчy из Японии игрушку
Детеныш японской макаки Панч из зоопарка в японской Итикаве получил игрушку и письмо поддержки от морского зайца Макса, живущего в Москве.
«Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», – говорится в письме от морского зайца Макса.
Московский зоопарк передал для японского макаки Панча игрушку от морского зайца Макса, а также письмо от его имени. В письме Макс обратился к Панчy, напомнив ему о силе и стойкости, а в утешение передает плюшевого морского зайца, сообщает РИА «Новости».
Подарок и письмо принял глава японского зоопарка города Итикава Такаси Ясунага, который поблагодарил московского друга Панча.
«Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панча. И за Панча я благодарю Макса из Московского зоопарка и всех причастных к Московскому зоопарку. Большое спасибо!» – сказал он.
Детеныш макаки из зоопарка японского города Итикава, привлек тысячи пользователей со всего мира, которые следили за его судьбой в соцсетях, узнав, что его бросила мать, а сородичи не желают принимать в стаю. Работники зоопарка дали малышу плюшевую обезьяну и тот принял ее, как родную, обнимал и спал с ней в обнимку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые объяснили проблему макаки Панча, которого бросила мать в японском зоопарке. Приматолог Хаффман сообщил о шансах детеныша макаки стать частью стаи.