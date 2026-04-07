Морской заяц из Московского зоопарка подарил макаке Панчy из Японии игрушку

Tекст: Катерина Туманова

«Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», – говорится в письме от морского зайца Макса.

Московский зоопарк передал для японского макаки Панча игрушку от морского зайца Макса, а также письмо от его имени. В письме Макс обратился к Панчy, напомнив ему о силе и стойкости, а в утешение передает плюшевого морского зайца, сообщает РИА «Новости».

Подарок и письмо принял глава японского зоопарка города Итикава Такаси Ясунага, который поблагодарил московского друга Панча.

«Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панча. И за Панча я благодарю Макса из Московского зоопарка и всех причастных к Московскому зоопарку. Большое спасибо!» – сказал он.

Детеныш макаки из зоопарка японского города Итикава, привлек тысячи пользователей со всего мира, которые следили за его судьбой в соцсетях, узнав, что его бросила мать, а сородичи не желают принимать в стаю. Работники зоопарка дали малышу плюшевую обезьяну и тот принял ее, как родную, обнимал и спал с ней в обнимку.

