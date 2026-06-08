Ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре на Земле

Эксперты ИКИ РАН спрогнозировали магнитную бурю уровня G3 с вероятностью 96%

Tекст: Мария Иванова

По расчетам специалистов, сегодня ожидается начало сильной магнитной бури, вызванной приходом к Земле облака плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Прогноз связан с серией всплесков солнечной активности в начале месяца, которая ранее уже была объявлена завершившейся.

Модели предсказывают, что последнее из облаков плазмы, ушедшее с Солнца 6 июня «вбок и вниз», должно по сложной траектории выйти к Земле. Вероятность развития бури оценивается в 96%, а шансы на то, что она продлится более суток и затронет завтрашний день, достигают 85%.

Автор сообщения подчеркнул: «Честно говоря, чисто по-человечески, автор данного сообщения лично не поставил бы на такой сценарий и рубля». При этом ключевым аргументом стали данные аппарата STEREO, который с расстояния около 100 млн км наблюдает Солнце и Землю и показал, что облако направлено точно к нашей планете. Космические коронографы около Земли также зафиксировали событие типа «гало», характерное для выбросов в сторону Земли. Согласно расчетам, плазма может достичь планеты в течение двух-трех часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг планету должен был накрыть мощный геомагнитный шторм третьего уровня, о котором сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На следующий день ученые РАН предупредили о прибытии к Земле второго плотного облака плазмы, способного вызвать серьезные геомагнитные возмущения.

6 июня в ИКИ РАН заявили, магнитная буря, вызванная серией солнечных вспышек, завершилась по мягкому сценарию и ограничилась небольшими остаточными возмущениями.