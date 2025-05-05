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Пропалестинские активисты в Амстердаме пытались сорвать акцию в память о Второй мировой
В столице Нидерландов несколько человек задержали после попытки сорвать акцию памяти по жертвам Второй мировой войны, сообщил портал NU.nl.
В Амстердаме шестеро пропалестинских активистов задержаны за попытку сорвать памятную акцию, передает ТАСС.
Участники мероприятия, посвященного памяти жертв Второй мировой войны, прекратили молчание после выкриков «Свободу Палестине!». Как отметил представитель полиции, задержанные принесли флаг, напоминающий палестинский, и нарушали порядок.
Двое из шестерых активистов находились в состоянии алкогольного опьянения. По оценке властей, на площади Дам собрались 16 тыс. человек.
В этом году власти отказались от системы входных билетов, введенной годом ранее для контроля за массовыми протестами, и вход на мероприятие был свободным.
К мемориалу жертв войны возложили венки король Виллем-Александер, королева Максима, премьер-министр Дик Схоф и родственники погибших.
Ранее активист с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, был босым и с пораненными ногами.
В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, на мероприятии собралось около 100 участников.