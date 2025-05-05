Стало известно о встрече Аббаса и Путина 10 мая

Аббас обсудит с Путиным отношения и ситуацию в Газе 10 мая

Tекст: Ольга Иванова

Советник Аббаса Махмуд аль-Хаббаш рассказал, что стороны намерены обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества в различных областях, а также ситуацию в секторе Газа, передает ТАСС.

Аббас планирует информировать российскую сторону о последних событиях в Палестине на фоне продолжающихся военных действий Израиля против палестинского народа. Одной из ключевых тем станет преодоление проблем, с которыми сталкивается палестинское дело, и приоритеты палестинцев в этом вопросе.

Кроме того, аль-Хаббаш сообщил, что Россия продолжает прилагать усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями, несмотря на трудности в диалоге с ХАМАС. По его словам, Россия неоднократно инициировала встречи между палестинскими движениями с целью примирения, однако процесс затруднялся из-за разногласий.

Советник Аббаса подчеркнул, что Палестинская национальная администрация рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны России, особенно в гуманитарной сфере. В частности, Россия предоставила Палестине 30 тыс. тонн пшеницы в качестве гранта, которые Аббас направил в сектор Газа для смягчения последствий блокады и боевых действий.

Ранее министры иностранных дел стран БРИКС вновь выразили приверженность формированию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.