То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Стало известно о встрече Аббаса и Путина 10 мая
Аббас обсудит с Путиным отношения и ситуацию в Газе 10 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая, основное внимание уделят развитию сотрудничества и обсуждению приоритетов по палестинскому вопросу.
Советник Аббаса Махмуд аль-Хаббаш рассказал, что стороны намерены обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества в различных областях, а также ситуацию в секторе Газа, передает ТАСС.
Аббас планирует информировать российскую сторону о последних событиях в Палестине на фоне продолжающихся военных действий Израиля против палестинского народа. Одной из ключевых тем станет преодоление проблем, с которыми сталкивается палестинское дело, и приоритеты палестинцев в этом вопросе.
Кроме того, аль-Хаббаш сообщил, что Россия продолжает прилагать усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями, несмотря на трудности в диалоге с ХАМАС. По его словам, Россия неоднократно инициировала встречи между палестинскими движениями с целью примирения, однако процесс затруднялся из-за разногласий.
Советник Аббаса подчеркнул, что Палестинская национальная администрация рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны России, особенно в гуманитарной сфере. В частности, Россия предоставила Палестине 30 тыс. тонн пшеницы в качестве гранта, которые Аббас направил в сектор Газа для смягчения последствий блокады и боевых действий.
Ранее министры иностранных дел стран БРИКС вновь выразили приверженность формированию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.