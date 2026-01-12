  • Новость часаРоссийские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Северная Корея показала подводную аномалию
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    Антон Крылов Антон Крылов Когда закончится эра ремейков

    Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    12 января 2026, 14:15

    Мантуров сообщил о тестировании тысячи образцов техники в зоне СВО в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.

    Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Всего в 2025 году апробацию на линии фронта новых и модернизированных образцов военной техники прошло более тысячи. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество», – заявил Мантуров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.

    11 января 2026, 21:32
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    11 января 2026, 15:25
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 04:40
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    11 января 2026, 16:12
    ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили беспилотник и украинский флаг, которые пытались установить на здании администрации города Купянск в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.

    Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.

    Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.

    12 января 2026, 04:10
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 02:40
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    11 января 2026, 22:44
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    12 января 2026, 04:55
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    11 января 2026, 16:04
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    12 января 2026, 08:24
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населенный пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    12 января 2026, 02:55
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    12 января 2026, 10:20
    Пушилин сообщил о боях у Гришина и Удачного под Красноармейском

    Tекст: Елизавета Шишкова

    К западу от Красноармейска ведутся интенсивные боестолкновения в районах сел Гришино и Удачное, а на направлении Святогорска зафиксировано продвижение позиций российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    О тяжелых боях вблизи сел Гришино и Удачное на западных подступах к Красноармейску сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

    По его словам, в этих направлениях фиксируются серьезные боестолкновения российских военнослужащих с подразделениями ВСУ.

    «Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», – заявил Пушилин.

    Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил в направлении Святогорска и в районе Дробышева. Он добавил, что схожая ситуация складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения и группы закрепления вошли в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои внутри населенного пункта.

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке установить украинский флаг.

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России продвинулись на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию.

    12 января 2026, 00:07
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    11 января 2026, 17:52
    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО

    Sohu: Удар «Орешника» показал иллюзорность безопасности НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области вызвала сомнения по поводу надежности обороны Западной Украины и безопасности НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

    Китайское издание Sohu пишет, что недавний удар ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области стал символом нового этапа специальной военной операции. Эксперты из Китая подчеркнули, что атака продемонстрировала уязвимость Западной Украины и подорвала уверенность НАТО в безопасности региона, передает Lenta.ru.

    В публикации отмечается, что Львов назван логистическим сердцем Вооруженных сил Украины и служит ключевым пунктом для западных поставок.

    По оценкам аналитиков, целью удара стали не только логистические объекты, но и критически важная инфраструктура. Повреждение этих объектов осложнит снабжение и создаст дополнительные трудности для региона в условиях холодной зимы, считают эксперты издания.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что удар российским «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне их планов разместить войска на Украине.

    Новейшая ракета «Орешник» с дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы может находиться в зоне ее поражения, говорится в материале Sky News.

    До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    12 января 2026, 00:35
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

