Мантуров сообщил о тестировании тысячи образцов техники в зоне СВО в 2025 году
Более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.
Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Всего в 2025 году апробацию на линии фронта новых и модернизированных образцов военной техники прошло более тысячи. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество», – заявил Мантуров.
