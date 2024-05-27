Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности

Россия решила построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности с блоками до 55 МВт

В тексте документа указывается, что корпорация «Росатом» в ближайшее время должна внести и согласовать изменения в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в области атомной энергетики.

Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве атомных электростанций малой мощности, в состав которых может входить до шести энергоблоков с реактором до 55 МВт, передает РИА «Новости».



Как сообщалось ранее, Россия и Узбекистан достигли значительного продвижения в реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества.





