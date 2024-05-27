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Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана
Мирзиеев: Дорожная карта сотрудничества между Россией и Узбекистаном успешно выполняется
Россия и Узбекистан достигли реального продвижения в реализации дорожной карты сотрудничества, впервые подписанной между двумя странами, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Мирзиеев напомнил, что Россия и Узбекистан подписали дорожную карту из 63 пунктов, и продвижение по ней есть, передает ТАСС.
Кроме того, глава республики заявил, что нужно довести двусторонний товарооборот до 20 млрд долларов. Он отметил, что отметка в 10 млрд долларов уже достигнута. В этом году рост торгового оборота составил 30%, уточнил Мирзиеев, назвав показатель очень хорошим.
Путин со своей стороны заявил, что темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном впечатляют.