Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана

Мирзиеев: Дорожная карта сотрудничества между Россией и Узбекистаном успешно выполняется

Tекст: Ольга Никитина

Мирзиеев напомнил, что Россия и Узбекистан подписали дорожную карту из 63 пунктов, и продвижение по ней есть, передает ТАСС.

Кроме того, глава республики заявил, что нужно довести двусторонний товарооборот до 20 млрд долларов. Он отметил, что отметка в 10 млрд долларов уже достигнута. В этом году рост торгового оборота составил 30%, уточнил Мирзиеев, назвав показатель очень хорошим.

Путин со своей стороны заявил, что темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном впечатляют.