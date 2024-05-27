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Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Путин назвал впечатляющими темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном
Темпы развития экономических связей между Россией и Узбекистаном впечатляют, отметил президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.
По словам российского лидера, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хороший потенциал, передает РИА «Новости».
Он отметил также, что Форум регионов России и Узбекистана является важным направлением. Путин пообещал, что будет поддерживать мероприятие.
Встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой».