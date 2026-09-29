У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму
Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.
Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.