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    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня

    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин узнал о здоровье лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который ранее получил травму в ходе поездки в Алтайский край.

    Путин поинтересовался самочувствием лидера справороссов на встрече с руководством политических партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял первый заместитель председателя Александр Бабаков, передает ТАСС.

    «Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» – спросил Владимир Путин после выступления представителя партии.

    Бабаков сообщил, что политик проводил заседания президиума и фракции в видеорежиме, а также передал президенту привет.

    На что Путин отреагировал: «Привет ему тоже передавайте».

    Ранее Сергей Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край. Участие в предвыборных мероприятиях было временно поручено Александру Бабакову, который отметил, что состояние политика остается адекватным и он активно участвует в партийной жизни.

    Ранее Сергей Миронов по итогам внутрипартийного обсуждения возглавил парламентскую фракцию «Справедливой России».

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Александр Бабаков подтвердил активное участие травмированного политика в жизни объединения.

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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

    В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

    «Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

    Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

    Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.

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    29 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры Госдумы, на пост первого вице-спикера выдвинута Ирина Яровая.

    Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.

    «Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.

    Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Госдуму партий заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы и соизмеримы с доходами населения.

    Глава государства подчеркнул, что вопрос тарифов ЖКХ является очень чувствительным и острым для людей, пишет РИА «Новости». «Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», – сказал президент.

    Он добавил, что регулирование тарифов – это тонкая работа, которой правительство и парламент должны заниматься ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 65 регионах в коммунальные тарифы необоснованно включили более 10 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Путин согласился проверить результаты выборов КПРФ в некоторых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал детально рассмотреть результаты голосования за партию КПРФ в некоторых российских регионах после обращения председателя Геннадия Зюганова.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.

    «Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.

    По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

    Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

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    28 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий выразил благодарность десяткам миллионов граждан за активное участие в прошедших выборах депутатов Государственной думы.

    Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает РИА «Новости». На ней обсуждались результаты голосования и дальнейшая работа депутатов.

    «Конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», – отметил президент.

    Путин добавил, что наблюдал по телевизору очереди на избирательных участках. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Путин на встрече с Памфиловой подтвердил легитимность всех органов власти. Он поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

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    28 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства и принятии сложных решений.

    Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, передает ТАСС.

    «Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства в целом и сейчас, никогда не отличалась популизмом, принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, для экономики, социальной сферы решения», – подчеркнул Владимир Путин после выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

    Президент выразил надежду, что политическое объединение продолжит такую же работу и в следующем составе нижней палаты парламента. Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Ранее Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

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    29 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Главы 49 российских регионов отказались от мандатов депутатов Госдумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение не переходить на работу в Государственную думу нового созыва приняли 49 руководителей субъектов Российской Федерации.

    Центризбирком постановил передать вакантные места зарегистрированным кандидатам из федеральных списков, передает РИА «Новости». В нижнюю палату парламента не пойдут 47 представителей партии «Единая Россия» и двое членов КПРФ.

    Среди отказавшихся от перехода в парламент числятся глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Нижегородской области Глеб Никитин. Также свои места уступили глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от перехода на работу в Государственную думу.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне передал свой депутатский мандат ветерану специальной военной операции.

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    28 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» поможет ветеранам СВО освоиться в работе в Госдуме

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Медведев заявил, что «Единая Россия» будет оказывать максимальную поддержку избранным депутатами Госдумы ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Партия, безусловно, обязана помочь им освоиться в новой роли, в роли законодателей, при том, что они все герои, все люди исключительно добросовестные», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Он добавил, что эта работа является непривычной для бывших военных, поэтому им обеспечат необходимое сопровождение.

    Политик уточнил, что по итогам прошедших выборов мандаты в регионах и муниципалитетах получили 665 участников спецоперации. 50 из них вошли в состав партийной фракции в Государственной думе. Всего же объединение в новом созыве представят 349 депутатов.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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