Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.
Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.
Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.
Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.
По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.