Главу стройфирмы осудили по делу о фортификациях в Курской области

Главу стройфирмы осудили на четыре года по делу о фортификациях в Курской области
Ленинский районный суд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за участие в растрате средств при строительстве фортификаций.
Ленинский районный суд города Курска вынес приговор по делу о хищении денежных средств, передает ТАСС.
Глава строительной фирмы «Сиэми» Виталий Синьговский приговорен к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, а также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.
Следствие установило, что Синьговский зарабатывал 5% от суммы договора за контроль процесса обналичивания денежных средств. Эту деятельность ему предложил бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев.
По данным правоохранителей, депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко предоставляла Синьговскому реквизиты компаний и суммы для обналичивания денежных средств. После этого Синьговский информировал Васильева, который руководил процессом перевода денег.
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу генерального директора ООО «Сиэми» Виталия Синьговского и директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве с растратой бюджетных средств, выделенных на строительство опорных пунктов пограничной службы на границе с Украиной.
Руководителей и подрядчиков обвиняют в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений.