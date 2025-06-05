Стали известны подробности дела экс-губернатора Курской области Смирнова

В деле экс-губернатора Курской области появилось обвинение в растрате средств

Tекст: Вера Басилая

Факт появления в уголовном деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова эпизода о растрате бюджетных средств на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничной службы подтверждается документами, передает ТАСС.

В материалах дела уточняется, что речь идет о заключенном госконтракте с АО «Корпорация развития Курской области» на возведение объектов в приграничье региона.

По данным следствия, по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы бывший глава региона Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Также был этапирован в Москву Игорь Грабин, бывший помощник главы Корпорации развития Курской области, ему и Владимиру Лукину вменили растрату и продлили сроки ареста. В столичном СИЗО находится экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в растрате.

В документах указывается, что бывший генеральный директор подрядчика «КТК сервис» Андрей Воловиков до ареста подробно рассказал о деталях дела, после чего ушел на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны России. Воловикова объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву.

В Курске в СИЗО содержатся экс-подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которую следствие считает участницей хищения бюджетных средств, и глава строительной компании «Сиэми» Виталий Синьговский, обвиняемый в хищении не менее 51,6 млн рублей. По данным следствия, ущерб бюджету региона превысил 1 млрд рублей. Следствие полагает, что Смирнов и Дедов руководили организованной группой и совместно с руководством корпорации осуществляли хищения. Всем фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.

Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.