Хинштейн рассказал об ущербе по делу фортификации Курской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Хинштейна, ответчики по делу о строительстве оборонных сооружений в Курской области нанесли государству ущерб до 4,1 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», – уточнил врио губернатора Курской области.

Хинштейн отметил, что по оценке прокуратуры и регионального правительства, средства, выделенные на фортификацию, были выведены и присвоены ответчиками. По его словам, деньги не были потрачены на строительство оборонительных сооружений, а изначально не предназначались для этих целей и оказались у бывших руководителей Корпорации развития Курской области и руководителей компаний-подрядчиков.

Суд не только полностью удовлетворил иск прокуратуры, но и увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд рублей, признав, что эти деньги были получены незаконно в качестве дополнительной прибыли. Средства, по решению суда, подлежат изъятию у ответчиков, среди которых бывшие руководители корпорации, подрядных организаций, а также их бенефициары.

Всего, как напомнил Хинштейн, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе планировалось выделить или уже выделено более 19 млрд рублей. Он подчеркнул, что речь идет о масштабной фортификационной системе, включая так называемые «зубы дракона», оборонительные рубежи и тетраэдры.

Ранее столичный суд отправил в СИЗО Андрея Воловикова по обвинению в растрате при строительстве фортификаций в Курской области.

В Курской области арестовали заместителя руководителя регионального фонда капремонта Ольгу Минакову по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

Бывший заместитель экс-главы Курской области Алексей Дедов помещен под стражу по делу об особо крупном мошенничестве.

Также задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В МВД уточнили, что Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, также связанного с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.