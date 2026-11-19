Tекст: Тимур Шайдуллин

Французского лидера спросили, разделяет ли он оптимизм президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу и готов ли нанести визит в Россию, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определенные контакты с российскими властями», – ответил Макрон журналисту телеканала BFMTV.

При этом политик увел разговор в сторону того, о чем именно, по его мнению, Европе следует вести переговоры с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам предложила представителям европейских стран приехать в столицу для обсуждения позиции по урегулированию конфликта.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии согласования с Москвой расширения трехсторонних переговоров по Украине.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком от Европы.