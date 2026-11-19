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ВВС Израиля нанесли удар по объекту «Хезболлы» на востоке Ливана
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболла» в районе Джанта на востоке Ливана, который использовался для производства ракет и хранения оружия.
Израильская авиация нанесла удар по объекту шиитской организации «Хезболла» в районе Джанта на востоке Ливана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Как уточнили в ЦАХАЛ, атакованная инфраструктура располагалась в долине Бекаа. По данным военных, ранее эта цель использовалась для производства ракет и хранения оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ливана Джозеф Аун призвал шиитскую организацию «Хезболла» передать свое оружие национальной армии.
На прошлой неделе ливанские военнослужащие обнаружили на южной окраине Бейрута крупный склад с оружием и боеприпасами организации.
В июне Армия обороны Израиля сообщила о 50 выпущенных по ее позициям снарядах «Хезболлы».