Tекст: Вера Басилая

Израильская авиация нанесла удар по объекту шиитской организации «Хезболла» в районе Джанта на востоке Ливана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Как уточнили в ЦАХАЛ, атакованная инфраструктура располагалась в долине Бекаа. По данным военных, ранее эта цель использовалась для производства ракет и хранения оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ливана Джозеф Аун призвал шиитскую организацию «Хезболла» передать свое оружие национальной армии.

На прошлой неделе ливанские военнослужащие обнаружили на южной окраине Бейрута крупный склад с оружием и боеприпасами организации.

В июне Армия обороны Израиля сообщила о 50 выпущенных по ее позициям снарядах «Хезболлы».